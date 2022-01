O rastreador de pulso VR da HTC pode ver o que está em sua mão em VR

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HTC revelou um rastreador de realidade virtual baseado no pulso para seu fone de ouvido de realidade virtual Vive Focus 3. Um rastreador capaz de rastrear desde o cotovelo até a ponta dos dedos.

O Vive Wrist Tracker apropriadamente denominado é projetado para oferecer rastreamento leve e versátil para o fone de ouvido autônomo tudo-em-um. Prenda-o no pulso e o rastreador será capaz de auxiliar no rastreamento das mãos em VR, mesmo quando não puder ser visto pelo próprio fone de ouvido.

A HTC diz que o Vive Wrist Tracker não só rastreia o movimento da mão, mas também rastreia objetos que você está segurando. Isso inclui tudo, desde ferramentas manuais até volantes. O rastreador de pulso também pode aparentemente ser conectado a objetos do mundo real e, em seguida, fazer com que esses objetos possam ser rastreados com seis graus de liberdade.

O bônus adicional dessa configuração é que o rastreador torna possível para o sistema rastrear o movimento da mão, mesmo onde a mão normalmente deixaria a área de rastreamento. Imagine jogar tênis, por exemplo, mantendo os olhos no oponente, mas dando grandes golpes que podem passar por trás de sua cabeça ou corpo e fora do campo de visão das câmeras de rastreamento padrão.

A HTC diz que o Vive Wrist Tracker é capaz de rastrear movimentos exatos das mãos e fornecer um rastreamento mais preciso em experiências de RV.

O Vive Wrist Tracker também deve ser capaz de ser usado sem muito barulho, pois é 85 por cento menor que o controlador Vive Focus 3 e 50 por cento mais leve também. Também é capaz de quatro horas de uso constante e tem um indicador útil para avisar quando é necessário conectá-lo para uma carga.

Este novo rastreador estará disponível "no início" de 2022 por $ 129, € 129, £ 119 .