HTC Vive Flow é um fone de ouvido de realidade virtual envolvente projetado para melhorar seu bem-estar

(Pocket-lint) - Depois de várias provocações , a HTC revelou sua mais recente oferta de realidade virtual na forma do Vive Flow. Um par de óculos imersivos portáteis projetados para melhorar seu bem-estar.

Ao contrário de outros dispositivos de realidade virtual da HTC , que geralmente requerem um PC poderoso para funcionar, o Vive Flow foi projetado para ser acessível a muito mais pessoas.

São óculos imersivos compactos e leves, projetados para serem perfeitos para uso a qualquer hora e em qualquer lugar, para acessar conteúdos relaxantes e aliviar o estresse do dia. O HTC Vive Flow tem vários usos pretendidos, um deles é com aplicativos de meditação como TRIPP e aplicativos de atenção plena que ajudam você a relaxar. Incluindo tudo, desde aplicativos calmantes a aplicativos de música low-fi.

Como alternativa, você pode usá-lo para assistir a conteúdo transmitido para os óculos de empresas como Netflix, YouTube e Disney +. Esta experiência de visualização é considerada uma experiência de tela maior, melhor do que ir ao cinema.

Com um campo de visão de 100 graus, tela com resolução de 3.2k e taxa de atualização de 75 Hz, é considerado ideal para uma experiência de visualização privada assistindo a conteúdo 1080p onde quer que você esteja.

O Vive Flow foi projetado para ser confortável e uma maneira muito melhor de assistir conteúdo do que ficar pendurado no telefone. Ele pesa apenas 189 gramas, o que o torna consideravelmente mais leve do que outros fones de ouvido VR (o Vive Pro 2 tem 890 g).

Esses óculos também são interessantes de outras maneiras. Eles são projetados com lentes ópticas que podem ser ajustadas de acordo com sua prescrição, olho a olho. 0 para visão perfeita. -6 para miopia forte. Então você não precisa usar óculos para enxergar, o que ajuda no conforto. Com uma junta facial lavável e um design sem alças, também é construído com um ajuste fácil de ligar / desligar para uso conveniente e para compartilhar com amigos e familiares.

O Vive Flow possui microfones duplos com cancelamento de ruído e eco embutidos, bem como alto-falantes abertos para som 3D diretamente em seus ouvidos. É habilitado para Bluetooth para que você possa usar seus próprios ouvidos para uma experiência mais pessoal.

É importante notar que o Vive Flow precisa ser conectado para ser usado, seja no seu telefone ou em um banco de energia para funcionar. Seu telefone também é parte integrante da experiência, pois você o usará como um controlador em aplicativos selecionados, para navegar em menus e transmitir conteúdo. Você também precisará de um telefone com Android 9 ou superior para funcionar, mas os óculos vêm com 64 GB de armazenamento interno.

A HTC diz que o Vive Flow terá "um rico catálogo de aplicativos de RV de diferentes categorias" e que os jogos estão chegando via Viveport com o Infinity Vista, que é projetado especificamente para o Flow e custa US $ 5,99 por mês.

O fluxo está definido para varejo por £ 499 / € 549 e $ 499 US . Com pré-encomendas a partir de 14 de outubro e remessa no início de novembro.