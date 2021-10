Vazamento maciço HTC Vive Flow revela tudo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HTC deve revelar um novo fone de ouvido Vive amanhã , mas um grande vazamento de fotos revelou muito sobre isso antes do tempo.

O HTC Vive Flow, como deve ser chamado, foi revelado em várias imagens postadas por @evleaks em sua conta no Twitter. Parece ser um fone de ouvido de realidade mista, semelhante a um Magic Leap, e está tão distante do HTC Vive Pro 2 quanto você poderia imaginar.

Não há headstrap para começar, e parece usar uma conexão de telefone móvel como sua fonte principal.

De acordo com as imagens, ele apresenta "áudio espacial imersivo", um "sistema de resfriamento ativo" e um "sistema de encaixe com dobradiça dupla" que utiliza braços em vez de uma alça completa. Também há conectividade Bluetooth.

Outra das imagens postadas mostra que as pré-encomendas começarão no dia 15 de outubro para embarque no início de novembro. O HTC Vive Flow aparentemente custa US $ 499.

Ainda não há preços no Reino Unido.

HTC tem feito movimentos na direção da realidade virtual casual recentemente, e isso atende todas as caixas certas. É pequeno e portátil, com uma construção presumivelmente leve o suficiente para usar em sessões rápidas.

Sem dúvida, descobriremos muito mais amanhã, quando for lançado oficialmente.