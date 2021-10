Como assistir ao evento de lançamento do HTC Vive Flow

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em agosto, a HTC apresentou uma marca registrada para um head-mounted display chamado "Vive Flow". Agora a empresa está divulgando um evento que acontecerá no dia 14 de outubro para revelar mais.

Nos últimos dias, a HTC postou uma série de imagens enigmáticas sugerindo a revelação. Estas incluíram fotos relaxantes de estilo de vida, incluindo alguém sentado em um sofá com pipoca, uma senhora sentada em uma pose de ioga e alguém lendo um livro na cama.

O evento, conhecido como "Go with the Flow", está programado para acontecer em questão de dias e certamente será interessante para assistir. Afinal, por um lado, temos as dicas de um novo head-mounted display no aplicativo de marca registrada, mas também temos a HTC exibindo uma caixa que não poderia conter um fone de ouvido VR completo .

Alvin Wang Graylin, o presidente da HTC Vive na China, também tuitou que a empresa anunciará "algumas grandes novidades em um pequeno pacote" e que o dispositivo pode "acessar de VR, PC, Mac ou telefone".

Isso significa que estamos finalmente recebendo um fone de ouvido autônomo da HTC para rivalizar com o Oculus Quest 2 ? Tivemos uma amostra desse potencial em abril com o Vive Air , mas mais tarde foi dito que era apenas um dispositivo conceitual e não seria lançado de fato.

O Vive Focus 3 é o mais próximo que temos dessa oferta até agora, mas no estilo clássico da HTC, é um fone de ouvido caro voltado principalmente para usuários corporativos. As coisas estão prestes a mudar com um dispositivo mais focado no consumidor? E esse fone de ouvido é realmente a primeira tentativa da empresa de óculos AR?

O Go with the Flow acontecerá em 14 de outubro. Você pode visitar o site oficial para adicioná-lo ao seu calendário ou receber um lembrete por e-mail.

O evento está programado para acontecer às 11h EDT, ou seja, 16h BST, 17h, CEST e 8h PT.

Esperamos que seja transmitido no site oficial, mas você também pode assisti-lo em RV com o EngageVR .