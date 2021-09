HTC Vive Pro 2 agora está disponível para compra como um kit completo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já se passaram alguns meses desde o lançamento do HTC Vive Pro 2. Originalmente, o fone de ouvido estava disponível para pré-encomenda em maio, com pedidos enviados em junho para aqueles que queriam apenas o fone de ouvido como um upgrade para uma configuração Vive ou Vive Pro atual.

Aqueles que queriam o kit completo - incluindo o fone de ouvido, duas estações base e dois controladores Vive - tiveram que esperar. Originalmente, deveria estar disponível em junho, mas como todas as coisas baseadas em tecnologia, houve um atraso baseado em uma pandemia que atrasou o lançamento.

Finalmente, isso vai mudar, dando aos novos compradores e entusiastas de RV acesso a um dos melhores headsets de RV disponíveis atualmente.

O kit completo já está disponível para pré-encomenda nos EUA por $ 1.399 e no Canadá por $ 1.849 . E a partir de 23 de setembro, você também poderá pré-encomendá-lo na Europa por £ 1.299 .

É provável que o HTC Vive Pro 2 agrade muitos dos fãs de RV e também de novos jogadores de realidade virtual. Este é um fone de ouvido VR que promete uma tela "melhor da classe" com uma das resoluções mais altas do mercado - 4896 x 2448 pixels no total.

A tela do fone de ouvido usa um painel de comutação rápida IPS LCD com um design de lente dual-stack que usa duas lentes (para cada olho) redirecionando a imagem para um campo de visão mais amplo. Significa um campo de visão "verdadeiro" de 120 graus e uma experiência mais envolvente.

Outros destaques do Vive Pro 2 incluem a compatibilidade com o adaptador sem fio Vive, Facial Tracker e Vive Tracker 3.0 que permite o rastreamento de "qualquer coisa", incluindo rastreamento de corpo inteiro.

Quando o testamos , tínhamos muitas coisas boas a dizer sobre o Vive Pro 2 e temos certeza de que você também gostará.