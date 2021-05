Como assistir ao evento de lançamento ViveCon VR da HTC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O evento ViveCon da HTC acontecerá hoje, 11 de maio, com a promessa de alguns headsets VR e mais sendo revelados.

A empresa vem provocando várias coisas há algum tempo, incluindo a promessa de um ou dois novos fones de ouvido . E depois de anunciar recentemente o rastreador facial Vive e os rastreadores Vive atualizados , a HTC certamente está em alta.

Agora, com o anúncio do keynote da ViveCon, a empresa deixou claro que significa o anúncio de negócios:

"Estreamos o que há de novo. Sente-se na primeira fila no evento de VR do ano, com o HTC VIVE revelando headsets, software e plataformas de VR revolucionários para levar sua experiência a outro nível."

Portanto, agora tudo o que resta fazer é sintonizar e assistir à revelação.

A HTC afirma que o ViveCon será "... o evento de RV mais importante do ano", então você claramente não quer perder isso. Especialmente se você é um fã dos antigos fones de ouvido da HTC.

Para assistir, primeiro você precisa se registrar aqui . O bônus de fazer isso é que você terá a chance de ganhar um fone de ouvido HTC VR, o que certamente é um motivo para ficar preso nele.

O evento ViveCon está previsto para começar hoje, terça-feira, 11 de maio, às 17:00 BST. Em seu fuso horário, isso significa o seguinte:

Nova York - 12h EST

São Francisco - 9:00 PDT

Taiwan - 12h CST

Europa - 18:00 CEST

Austrália - 02:00 AEST

Todo o evento está programado para durar dois dias, mas esperamos que os anúncios sobre os fones de ouvido aconteçam no início do primeiro dia.

É importante se registrar para assistir o mais rápido possível, pois as inscrições serão encerradas antes do início do evento.

Embora a HTC não tenha anunciado oficialmente o que está sendo mostrado na ViveCon, ela disse que vai revelar fones de ouvido. Além disso, um vazamento anterior sugeriu que a empresa anunciará o Vive Pro 2 e o Vive Focus 3 Business Edition de última geração. Sendo o primeiro fone de ouvido para consumidores e o último para usuários corporativos.

Não sabemos muito mais além disso, mas cobriremos as notícias à medida que acontecem. Infelizmente, uma coisa que sabemos é que o HTC Vive Air não será anunciado como se pensava anteriormente. Pensava-se que este fone de ouvido autônomo vazado anteriormente estava para chegar em breve, mas a empresa deixou claro, já que este fone de ouvido é apenas um conceito e não um dispositivo que está sendo lançado (ainda).

Escrito por Adrian Willings.