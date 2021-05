HTC Vive Pro 2 e fone de ouvido autônomo Vive Focus 3 revelado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante o evento Vivecon, a HTC revelou dois fones de ouvido de realidade virtual. O Vive Focus 3 centrado nos negócios e o "melhor da classe" PCVR HTC Vive Pro 2.

Infelizmente, não há sinal de um concorrente do Oculus Quest 2 , mas esses fones de ouvido recém-anunciados certamente não são nada para se farejar.

Painel LCD IPS de switch rápido com 2.448 x 2.448 pixels por olho (4896 x 2.448 no total)

Taxa de atualização de 120 Hz e campo de visão "verdadeiro" de 120 graus

Configuração de lente de pilha dupla com design RGB Subpixel

Ajuste de IPD de 57 a 72 mm

O HTC Vive Pro 2 provavelmente agradará muitos dos fãs dos headsets HTC Vive originais. A empresa está aparentemente retornando às suas raízes de criar os melhores dispositivos de RV para jogadores de PC e usuários de B2B também.

À primeira vista, você seria perdoado por pensar que a empresa simplesmente revelou o mesmo fone de ouvido, com o Vive Pro 2 se parecendo muito com seu antecessor . Isso não é ruim, pois o HTC Vive Pro original era um fone de ouvido fantástico, então agora a empresa pegou as bases brilhantes disso e melhorou-o.

O resultado é um headset VR que promete ter uma tela "melhor da classe" com a maior resolução até hoje - 4896 x 2448 pixels totais (em comparação com 2880 x 1600 pixels no Vive Pro original). Essa tela usa um painel de comutação rápida IPS LCD com um design de lente dual-stack que usa duas lentes (para cada olho) redirecionando a imagem para um campo de visão mais amplo.

Isso permite que a HTC afirme que tem um campo de visão "verdadeiro" de 120 graus, onde os usuários terão um ponto ideal maior e uma visão mais realista do mundo ao seu redor do que com outros fones de ouvido.

A alta contagem de pixels, combinada com o painel LCD e subpixel RGB, significa que o HTC Vive Pro 2 deve ter virtualmente nenhum efeito de porta de tela e entregar alguns dos visuais mais impressionantes até hoje. Isso terá um preço, porém, já que você claramente precisará de uma máquina de jogos robusta para executar o fone de ouvido nessa resolução.

No entanto, a HTC diz que trabalhou com a Nvidia e a AMD em "Display Stream Compression", o que significa que o Vive Pro 2 ainda pode rodar com máquinas mais antigas via DisplayPort 1.2. Se o seu PC pode executar o Vive Pro original, ele também pode gerenciar o Vive Pro 2. Embora talvez não na resolução e taxa de atualização máximas.

Outros destaques do Vive Pro 2 incluem a compatibilidade com o adaptador sem fio Vive, Facial Tracker e Vive Tracker 3.0 que permite o rastreamento de "qualquer coisa", incluindo rastreamento de corpo inteiro.

A HTC diz que o HTC Vive Pro 2 também funcionará com os controladores Knuckle da Valve, bem como com os controladores da própria empresa.

O Vive Pro 2 está sendo vendido em duas formas:

Apenas o fone de ouvido (para atualizadores que já possuem o HTC Vive ou Vive Pro) - as pré-encomendas deste estão abertas em 11 de maio e os pedidos serão enviados em 3 de junho. Se você chegar mais cedo, poderá obtê-lo por um preço com desconto de £ 659, $ 749 ou € 739.

Kit completo que inclui fone de ouvido, estação base 2.0 e controladores Vive Wand v2 - disponível em 4 de junho por £ 1.299, $ 1399 ou € 1399.

Processador Snapdragon XR2

4896 x 2448 pixels (o dobro da Quest 2)

Taxa de atualização de 90 Hz com a promessa de nenhum efeito fantasma

Design de lente de pilha dupla FOV de 120 graus, IPD de 57 mm a 72 mm

Protetores faciais e baterias substituíveis

Junto com o Vive Pro 2, a HTC também revelou o Vive Focus 3 autônomo. Este é outro fone de ouvido VR autônomo da empresa projetado para uso comercial e um seguimento do Vive Focus Plus.

Este fone de ouvido VR sem fio traz muito da mesma tecnologia de tela do Vive Pro 2, com uma tela que é capaz de 2,5K por olho e o mesmo painel LCD e design de lente também. O que significa visuais nítidos e atraentes, mas em um formato portátil.

O Vive Focus 3 usa o processador Snapdragon XR2 da Qualcomm e foi otimizado para funcionar com desempenho máximo por tanto tempo quanto possível. Embora seja importante notar que tem uma taxa de atualização de 90 Hz em comparação com os 120 Hz do Vive Pro 2, o Focus 3 ainda deve ser uma peça impressionante do kit.

Ele foi desenvolvido para negócios e visualização de RV com uma construção feita de liga de magnésio leve, tornando-o mais forte, mais leve e mais durável também. O fone de ouvido possui uma bateria removível que dura 2 horas, com 50% de carga em 30 minutos para um reforço se você precisar ou a opção de comprar mais baterias para mantê-lo funcionando e funcionando.

Existem também novos controladores Vive Focus, que oferecem baterias embutidas carregáveis com USB-C e capazes de até 15 horas de uso.

O Vive Focus 3 possui quatro câmeras de rastreamento de dentro para fora. Como outros fones de ouvido, essas câmeras permitem rastrear facilmente o movimento do usuário, mas a HTC diz que os dados são armazenados no fone de ouvido, criptografados e mantidos em sigilo.

É essa postura de privacidade que significa que a HTC dificilmente lançará o Vive Focus 3 (ou outro fone de ouvido) como uma alternativa Quest 2 para o consumidor médio. Como a tecnologia do fone de ouvido não é barata e a empresa diz que não é capaz de competir com os preços da Oculus com o fone de ouvido Quest 2 - já que o Facebook é capaz de tratar o usuário final como o produto e recuperar o valor com a venda de anúncios. Algo que a HTC não fará.

Porém, para negócios, o Vive Focus 3 deve ser uma excelente opção com vários serviços Vive disponíveis para os usuários aproveitarem ao máximo. Existe a loja de aplicativos Vive Business com vários aplicativos e programas de vários fornecedores para fornecer os serviços certos. Bem como o Vive Sync, que permite coisas como PowerPoint em VR e salas de reuniões virtuais. Você também ganha seis meses gratuitamente com o fone de ouvido.

A HTC vê grandes coisas para a RV no mundo dos negócios, com o uso atual já mostrando grandes cortes de custos e melhorias de eficiência com coisas como design, treinamento e educação. O futuro da RV é certamente interessante.

O Vive Focus 3 estará à venda em 27 de junho de 2021 por £ 1.060. Descubra mais aqui .

Escrito por Adrian Willings.