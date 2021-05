A HTC pode anunciar dois novos fones de ouvido Vive VR na ViveCon 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HTC poderia revelar não um, mas dois fones de ouvido Vive VR este mês.

A empresa anunciou recentemente as datas para o próximo evento ViveCon, que acontecerá de 11 a 12 de maio de 2021. Na preparação para o evento, ela também começou a lançar um novo headset VR. Ele ainda revelou Vive Trackers atualizados e um acessório de rastreamento facial. Agora, o protocolo afirma que a HTC usará o ViveCon 2021 para revelar um par de fones de ouvido VR. Chamados de Vive Pro 2 e Vive Focus 3 Business Edition de última geração, eles supostamente serão mais para a empresa.

O HTC Vive aparentemente tem lutado no espaço do consumidor ultimamente, com suas ofertas de fones de ouvido mais recentes falhando em corresponder à popularidade do Oculus Quest e Valve Index, mas ainda estamos ansiosos para ver o que vem por aí da empresa.

Não houve vazamentos, incluindo especificações ou imagens, sobre os fones de ouvido Vive até agora, então ainda não se sabe se eles serão conectados e exigirão um PC ou fones de ouvido independentes e sem fio, como o Quest 2. Protocolo disse que os fones de ouvido recentemente apareceram em documentos da empresa e foram até listados momentaneamente no site europeu de comércio eletrônico Alzashop. Essas listagens já foram excluídas, mas os observadores atentos ainda conseguiram recolher os preços.

O Vive Focus 3 Business Edition custava € 1.474 ($ 1.771), enquanto o Vive Pro 2 estava cotado por € 842 ($ 1.012).

Se você precisar de mais provas de que mais de um fone de ouvido Vive será revelado na ViveCon, a página da própria HTC para o evento convida os fãs a "ocupar um lugar na primeira fila no evento de VR do ano, com o HTC VIVE revelando fones de ouvido de VR revolucionários software e plataformas para levar sua experiência a outro nível ".

Escrito por Maggie Tillman.