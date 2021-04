HTC provoca novo fone de ouvido VR junto com anúncio da Vivecon

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HTC anunciou as datas do próximo evento da Vivecon, que acontece nos dias 11 e 12 de maio.

Antes desse evento, a empresa começou a lançar um novo fone de ouvido de realidade virtual.

Recentemente, a HTC provocou e revelou Vive Trackers atualizados e um acessório de rastreamento facial. Naquela época, também falava (vagamente) sobre os planos para um novo fone de ouvido de realidade virtual em algum momento deste ano. Agora parece que em breve descobriremos mais. Especialmente com a Vivecon a menos de um mês de distância.

A empresa acessou o Twitter e seu próprio blog para dar dicas e criar entusiasmo por um novo fone de ouvido. E embora os tiros não revelem muito nas provocações atuais, pelo menos sabemos que algo está por vir.

Agora que os acessórios estão fora do caminho, vamos ao que interessa. pic.twitter.com/OxIVCVQYk5 - HTC VIVE (@htcvive) 9 de abril de 2021

O presidente da HTC Vive na China, Alvin Wang Graylin, postou no Twitter uma visão semelhante do fone de ouvido com as hashtags #XR #VR e #Vive. Isso sugere que há mais no novo fone de ouvido do que uma experiência de realidade virtual pura. Talvez possamos ver elementos de Realidade Mista ou Realidade Aumentada desta vez.

Alguns interpretaram a frase "... vamos ao que interessa" no Tweet oficial como um sinal de que este é outro fone de ouvido da HTC com foco comercial. Graylin também disse anteriormente que o novo fone de ouvido da empresa não seria um concorrente do Oculus Quest 2 , mas que seria seu autônomo de próxima geração e "... será um ótimo produto".

O HTC Vive tem aparentemente lutado no espaço do consumidor ultimamente, com suas ofertas de fones de ouvido mais recentes falhando em corresponder à popularidade do Oculus Quest e Valve Index, mas ainda estamos ansiosos para ver o que vem por aí.

Escrito por Adrian Willings.