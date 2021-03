Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A HTC anunciou oficialmente uma versão de última geração de seu HTC Vive Tracker (agora apelidado de 3.0) e o muito procurado Facial Tracker que se prende à parte inferior de um fone de ouvido.

O Rastreador Facial é um acessório que agora está disponível comercialmente pela primeira vez. Ele rastreia 38 movimentos faciais, lendo os movimentos dos lábios, mandíbula, dentes, língua, queixo e bochechas do usuário.

Ele usa um sistema de câmera dupla que rastreia a 60 Hz e tem um tempo de resposta abaixo de 10 ms, o que permite ao software traduzir os movimentos em gráficos em tempo real. Um iluminador IR garante um rastreamento preciso, mesmo com pouca luz.

O dispositivo é projetado especificamente para prender no Vive Pro .

O Vive Tracker 3.0 é a versão mais recente do dispositivo tipo disco que você pode usar ou colar em diferentes objetos para rastreá-los com precisão em tempo real. É compatível com rastreamento SteamVR 2.0 e 1.0 e todos os fones de ouvido baseados no SteamVR, não apenas com o Vive Pro.

O novo modelo é menor e mais leve do que antes, além de ter uma vida útil aprimorada da bateria, permitindo até sete horas de uso contínuo com uma única carga.

Tanto o Rastreador Facial quanto o Vive Tracker 3.0 já estão disponíveis, ao preço de £ 129 / $ 129 cada.

Escrito por Rik Henderson.