(Pocket-lint) - A conta oficial do HTC Vive no Twitter tem provocado várias coisas nos últimos dias com fotos em close-up de um produto e pistas enigmáticas como " É a sua vez ". Estes aparentemente sugerindo algo novo estão em andamento.

Um desses tweets recentes é ainda mais interessante:

Se você aumentar o zoom e observar esta imagem de perto, verá uma data sugerindo que descobriremos mais sobre isso em 10 de março:

Um usuário apontou no Twitter que a imagem se parece muito com uma parte de um produto que já existe. O módulo de rastreamento labial que apareceu em 2019 .

Enquanto isso, Alvin Wang Graylin, o presidente da Vive na China, confirmou que algo está chegando em 2021. Durante uma entrevista com um canal do YouTube chamado TeliportMe, Grayling falou sobre os planos da HTC para este ano:

"Acho que dissemos no passado que lançaremos um novo AIO [all-in-one] este ano ... Acho que é nosso autônomo de próxima geração, teremos um este ano, será um ótimo produto. "

Além disso, Grayin não disse muito mais. Certamente não há especificações sobre o que esse novo produto seria. Uma coisa que ele disse foi que o novo fone de ouvido pode não ser o que as pessoas estão esperando - "... Eu não acho que o posicionaria como um competidor do Quest ..."

Isso é certamente uma pena, pois o Oculus Quest 2 é certamente um forte candidato ao melhor fone de ouvido VR no mercado, graças à conveniência de rastreamento interno, liberdade sem fio e a capacidade de jogar jogos PCVR também.

A HTC lançou o Cosmos Elite em 2020, mas isso foi aparentemente recebido com uma recepção calorosa do público e a empresa tem estado bastante quieta desde então.

Esperançosamente, descobriremos mais amanhã.

Escrito por Adrian Willings.