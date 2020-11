Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O HTC Vive Cosmos é um headset VR interessante com rastreamento de dentro para fora, design de placa frontal modular e uma tela de 2880 x 1700 pixels.

Nós gostamos muito do HTC Vive Cosmos e de seu irmão de rastreamento mais preciso, o Vive Cosmos Elite, quando os analisamos, mas muitos podem ficar desanimados com o preço.

Se você é um desses jogadores, ficará satisfeito em saber que a Black Friday está vindo para o resgate. Você pode obter £ 100 / $ 100 de qualquer um desses fones de ouvido e fechar uma pechincha.

Durante o período da Black Friday, o HTC Vive Cosmos padrão está disponível para compra com um ótimo desconto. Este é um ótimo fone de ouvido que é confortável de usar, capaz graças às especificações de ponta, e uma ótima alternativa ao Oculus Rift S. Com câmeras de rastreamento de dentro para fora, é muito mais fácil de configurar do que os fones de ouvido Vive anteriores e também mais fácil de usar .

Visuais brilhantes são apenas um ponto de venda deste fone de ouvido da HTC. Outros destaques incluem alto-falantes integrados, design de visor flip-up e um painel frontal modular que o torna mais atualizável no futuro.

Uma das atualizações em potencial para o Cosmos padrão é o painel frontal Elite, que adiciona rastreamento superior quando combinado com as estações base Vive. O Cosmos Elite é um pacote completo que inclui tudo o que você precisa e oferece a melhor experiência para jogos de RV. É um pouco mais complicado de configurar, mas é a escolha para o jogador sério de RV.

E com as negociações da Black Friday, também é £ 100 / $ 100 menos do que o normal.

Então, se você está de olho no Vive Cosmos há algum tempo, agora é a hora de fazer uma pechincha.

Escrito por Adrian Willings.