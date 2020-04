O HTC Vive Sync é uma nova ferramenta de reunião virtual gratuita para reuniões mais produtivas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A HTC lançou uma nova plataforma de colaboração e reunião remota, projetada para ajudar os colegas a se conectarem e trabalharem com mais eficiência.

O Vive Sync foi projetado para permitir que até 30 pessoas se encontrem ao mesmo tempo, seja realizando apresentações remotas, discussões no estilo de sala de aula ou mais reuniões criativas práticas.

Com todos trabalhando remotamente e usando serviços como o Zoom e o Teams, faz sentido que haja mais serviços aparecendo, mas o Vive Sync pretende ser mais útil.

O Vive Sync não apenas permite que as pessoas se encontrem, mas também possui recursos que você esperaria da RV, como rastreamento de corpo inteiro. Isso significa que você pode não apenas usar avatares personalizados, mas também se comunicar via linguagem corporal e trabalhar com conteúdo 3D no espaço VR.

Todos os arquivos FBX, OBJ e Unity Asset Bundles podem ser carregados e usados no Vive Sync, o que significa que os usuários podem compartilhar e revisar criações também na reunião.

Atualmente, os recursos incluem revisão de modelo 3D, anotações de fala em texto, recursos de desenho e anotação em 3D e suporte para compartilhamento de arquivos do OneDrive, incluindo vídeos, PDFs e apresentações na tela grande da sala de reuniões VR.

Se as pessoas estiverem usando o Vive Pro Eye , o rastreamento ocular apresentado nesse fone de ouvido também poderá ser puxado para a reunião. Tudo isso significa que você pode não apenas se envolver mais naturalmente com as pessoas na reunião, mas também trabalhar com mais eficiência e eficácia.

O Vive Sync é gratuito para teste na versão beta; portanto, se você tiver um fone de ouvido VR adequado, poderá experimentá-lo agora.