O HTC Vive Cosmos já existe há algum tempo. Quando o fone de ouvido foi lançado, havia a promessa de outras versões no futuro. O sistema modular do painel frontal deste headset VR possibilita a atualização do headset de várias maneiras.

O Elite é a primeira dessas atualizações e estará disponível para compra em breve em duas variantes. Como um fone de ouvido autônomo ou como um Painel de rastreamento externo que pode ser usado com o Vive Cosmos original.

A premissa do HTC Vive Cosmos Elite é bastante simples. Este fone de ouvido oferece as atualizações visuais do Vive Cosmos, mas com a capacidade de trabalhar com estações base de rastreamento externas que acompanham o HTC Vive e o Vive Pro originais, além dos controladores.

Isso torna o Cosmos Elite e uma atualização interessante se você já possui o clássico HTC Vive e deseja continuar usando os excelentes controladores e estações base que acompanham esse fone de ouvido.

O Vive Cosmos possui uma resolução de 2880 x 1700 pixels vs 2160 x 1200 no Vive original. Juntamente com outras melhorias, incluindo conforto e atualizações sonoras, essas melhorias visuais certamente valem a pena considerar o Cosmos Elite.

Tivemos algumas queixas com os recursos de rastreamento de dentro para fora do Vive Cosmos quando o revisamos. O Cosmos Elite deve aliviar esses problemas com as estações base sendo reincluídas no sistema (se você as tiver).

A opção de comprar o painel frontal externo de rastreamento também oferece uma atualização para os proprietários do Cosmos que desejam melhorar sua configuração atual. Embora você precise das estações base para aproveitar ao máximo esse novo sistema.

Outras boas notícias também acompanham essas compras. Esteja você comprando o Cosmos Elite ou o painel frontal, receberá uma cópia gratuita do Half-Life: Alyx para desfrutar. Se você estiver comprando o fone de ouvido, também receberá seis meses de Viveport Infinity gratuitamente.

O Cosmos Elite estará à venda a partir de 27 de abril no Reino Unido por 549 libras e 1 de maio nos EUA por US $ 549. O Painel de rastreamento externo estará disponível a partir de 15 de maio no Reino Unido por US $ 199 e 1 de maio nos EUA por US $ 199. Ambos também estarão disponíveis em outras regiões na mesma época.