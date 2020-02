Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O HTC Vive está expandindo bastante sua gama de fones de ouvido de realidade virtual Cosmos, com três novos modelos de entrada e a opção de comprar placas frontais diferentes para alterar os recursos do seu próprio dispositivo.

Chegando no nível básico, está o HTC Vive Cosmos Play. Ele foi projetado especificamente para usuários novos em VR que desejam um fone de ouvido premium baseado em PC, mas sem o custo de um modelo mais completo.

Ele usa rastreamento de quatro câmeras de dentro para fora e, como todos os fones de ouvido Cosmos, pode ser atualizado com uma placa opcional em uma data posterior, se o usuário desejar uma experiência mais avançada.

O Cosmos Play custará £ 499 / $ 499 quando for lançado nos "próximos meses".

Um HTC Vive Cosmos Elite estará disponível um pouco mais cedo, com pré-encomendas para o headset de £ 899 / $ 899 que será inaugurado em 24 de fevereiro para lançamento em março.

Ele aprimora a experiência combinando rastreamento interno e externo, usando a tecnologia da estação base Lighthouse da empresa para fornecer a precisão necessária para o rastreamento SteamVR. E vem com fones de ouvido embutidos.

O Elite é novamente uma experiência com fio da caixa, mas também é compatível com o adaptador sem fio Vive Tracker para uso sem fio.

O pacote inclui o fone de ouvido, um painel de rastreamento externo pré-instalado, 2 estações base SteamVR e dois controladores Vive. Estações base HTC Vive mais antigas também são compatíveis.

Aqueles com o HTC Vive Cosmos ou Cosmos Play existente acima poderão comprar o Painel de rastreamento externo separadamente por £ 199 / $ 199 no segundo trimestre.

Por fim, haverá um HTC Vive Cosmos XR que estará disponível primeiro em um kit de desenvolvedor no segundo trimestre. Ele adiciona um campo de visão de passagem quase completo, para exibir o conteúdo virtual no mundo real. Ele também vem com fones de ouvido embutidos.

Além de uma versão autônoma, haverá um painel frontal XR para todos os outros modelos Cosmos.

Espera-se que mais detalhes, incluindo preços, sejam anunciados durante a Game Developers Conference, em São Francisco, em março.

O HTC Vive Cosmos atualmente disponível continuará como parte da nova linha, ao preço de £ 699 / $ 699.