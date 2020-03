HP brinca com um novo headset VR feito com Valve e Microsoft

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A HP está promovendo um próximo headset VR que poderia servir como sucessor do Reverb de US $ 599, feito em colaboração com a Microsoft e a Valve. Seu site atualmente descreve o fone de ouvido como "uma experiência mais imersiva, confortável e compatível" que o Reverb.

Um email da empresa também informa à mídia que o novo dispositivo será um "fone de ouvido VR sem compromisso".

O Reverb é um fone de ouvido de realidade mista do Windows. Foi bem recebido quando lançado em 2019, principalmente por trazer uma tonelada de melhorias em relação aos fones de ouvido anteriores da HP, incluindo ópticas de resolução 2160 x 2160 e um campo de visão de 114 graus. É um dos fones de ouvido de alta resolução disponíveis.

Mas a linguagem da HP para seu mais novo fone de ouvido VR sugere que ele ainda não está interessado em VR acessível, como o Oculus Rift S., de US $ 399. ao Reverb, completo com um preço semelhante.

Isso é apenas especulação da nossa parte, pois há pouca informação para continuar neste momento. Não há sequer uma data de lançamento. E, com a pandemia de coronavírus em andamento, suspeitamos que demore meses para ver ou ouvir algo da HP nessa frente.

Lembre-se de que este anúncio da HP chega coincide com o lançamento do jogo Half-Life: Alyx VR da Valve.