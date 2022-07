Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Google anunciou que testará os protótipos de realidade aumentada (RA) em público a partir de setembro - em parte porque quer ver como eles funcionam no mundo real e causam impacto nas pessoas e também porque precisa entender melhor como seus recursos de navegação RA vão lidar com o tempo.

A empresa anunciou terça-feira trabalhando em conceitos como óculos AR que mostram traduções em tempo real, mas precisa testar os protótipos no exterior.

"Isto nos permitirá entender melhor como estes dispositivos podem ajudar as pessoas em sua vida cotidiana", escreveu o Google em um blog. "E à medida que desenvolvemos experiências como a navegação por AR, isso nos ajudará a levar em conta fatores como o clima e as interseções ocupadas - que podem ser difíceis, às vezes impossíveis, de recriar totalmente dentro de casa".

Em uma página de suporte, o Google revelou que irá testar um "pequeno número" de protótipos em partes selecionadas dos EUA neste outono.

Os testadores dos protótipos de AR do Google passarão por "treinamento de dispositivo, protocolo, privacidade e segurança" e enfrentarão "estritas limitações" sobre onde podem operar. As atividades que eles podem fazer enquanto usam os protótipos também serão restritas. Os protótipos de AR são destinados a parecer com os óculos típicos, mas eles têm um visor com lente e "sensores visuais e de áudio" como um microfone, uma câmera e um indicador LED.

Apesar do LED, o Google observou que seus protótipos atualmente não suportam fotografia ou videografia. Mas ele está desenvolvendo ativamente recursos como transcrição e tradução de fala, tradução de texto e navegação.

Tenha em mente que o Google espera começar a enviar um fone de ouvido AR chamado Projeto Iris em dois anos.

Escrito por Maggie Tillman.