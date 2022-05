Os óculos de tradução do Google AR são como legendas para o mundo real

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A palestra de abertura do Google I/O 2022 nos deu uma série de grandes anúncios, mas foi a provocação de encerramento que deixou muita gente animada - um protótipo de óculos de tradução ao vivo de AR.

A idéia por trás dos óculos é que você possa usá-los e tirar proveito da tradução do Google. Todos nós já experimentamos o Google Translate, mas o Google tem a missão de torná-lo vivo, instantâneo - e capaz de conduzir conversas entre as pessoas.

A demonstração mostrou os protótipos de óculos que podem usar AR para adicionar legendas em seu campo de visão, para que você possa ler enquanto alguém fala com você - para que você saiba instantaneamente o que eles estão dizendo, independentemente do idioma que eles estão falando.

"Mais ou menos como, legendas para o mundo", diz Max Spear, gerente de produto, falando no vídeo introdutório.

O exemplo foi uma mãe e uma criança, a mãe falando mandarim, a criança falando inglês - e imediatamente, a barreira da língua desapareceu, eles podem se comunicar sem problemas.

Isto se baseia no trabalho que o Google vem colocando em tradução e transcrição ao vivo, permitindo que o texto escrito venha da língua falada, em vez de apenas traduzir a língua escrita.

As oportunidades oferecidas por tal produto não beneficiam apenas aqueles que falam idiomas diferentes, mas também podem ser de ajuda para aqueles que são surdos ou duros de ouvido, novamente, usando a tecnologia para remover uma enorme barreira.

No passado, as pessoas escarneceram dos óculos AR. A recepção tem sido bastante pobre, com preocupações sobre privacidade, dúvidas sobre a necessidade de um fluxo constante de informações - mas com um caso de uso como a tradução ao vivo, todos podemos ver os benefícios imediatos que tal dispositivo traria.

Como diz o Google, este é apenas um protótipo, mas esperamos que este seja um conjunto de óculos de AR que o faça entrar no mundo real.

Clique em play no vídeo acima para vê-los em ação.

Escrito por Chris Hall.