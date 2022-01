Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está desenvolvendo um fone de ouvido de realidade aumentada.

Parece que o projeto está apenas começando, mas isso não significa que o Google ainda está longe de lançar um produto que os consumidores possam comprar. Aqui está o que você precisa saber.

De acordo com o The Verge, que citou duas fontes não identificadas, o Google está construindo um headset AR como parte de um esforço codinome Projeto Iris. Seu desenvolvimento está atualmente em andamento em uma instalação da área da baía de São Francisco. O Google encarregou parte da equipe do Google Pixel de trabalhar no fone de ouvido, com um total de 300 pessoas supostamente trabalhando no Projeto Iris.

Clay Bavor, do Google, está liderando o projeto. Ele tem experiência trabalhando no Google Cardboard , Google Daydream e até mesmo na demonstração do Project Starline exibida no Google I/O 2021.

O Project Iris apresenta câmeras voltadas para o exterior que combinam imagens virtuais com ambientes do mundo real.

Provavelmente será alimentado por um processador personalizado do Google e, é claro, será executado no Android. Curiosamente, ele supostamente não exigirá uma conexão com fio a uma fonte de energia e, para ajudar no poder de processamento, o Google pretende usar data centers para renderizar gráficos remotamente e transmiti-los pela Internet.

Embora se pense que o fone de ouvido AR do Google esteja em desenvolvimento inicial, ele pode começar a ser enviado já em 2024, juntamente com o Project Starline.

Os casos de uso de destino não são muito claros. Mas a empresa provavelmente está construindo um headset AR porque quer acompanhar seus rivais, como Meta , Microsoft , Magic Leap e Apple, todos ativos no espaço de AR e realidade virtual. Também não vamos esquecer que a nova palavra da moda para 2022 é " metaverso " - graças a muitas dessas mesmas empresas que estão desenvolvendo silenciosamente ou publicamente hardware que permitiria aos consumidores acessar um mundo virtual compartilhado para jogos, atividades sociais, jogos e até trabalho e reuniões.

Se tivéssemos que adivinhar, o Google quer um pedaço da torta do metaverso e sabe que o Projeto Iris é um dos primeiros passos que pode tomar para garantir que não fique para trás.

Abaixo está uma linha do tempo de tudo o que se sabe até agora sobre o Projeto Iris.

O Projeto Iris pode ver o Google enfrentar Meta e Apple.

Escrito por Maggie Tillman.