O Google pode estar trabalhando em uma nova tecnologia de AR

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google Glass pode ter caído em desuso alguns anos atrás, mas isso não significa que o Google desistiu totalmente da Realidade Aumentada .

Enquanto outras empresas como Oppo , Facebook , Samsung e Microsoft estão ocupadas trabalhando em novos dispositivos de RA, o Google também não parece estar descansando sobre os louros.

9to5Google notou que no Linkedin, Mark Lucovsky tornou-se Diretor Sênior de Engenharia, Sistemas Operacionais para AR no Google. Ele já trabalhou com Oculus por vários anos, até recentemente. Agora que ele mudou para o Google, Lucovsky também postou algumas listas de empregos que a empresa está procurando preencher.

Uma dessas listagens inclui uma função para um desenvolvedor de software sênior, sistema operacional de realidade aumentada incorporado. A descrição dessa função implica que o Google está preparando algumas coisas interessantes para o futuro:

"A equipe de realidade aumentada do Google (AR) é um grupo de engenheiros, designers e cientistas pesquisadores encarregados de construir as bases para uma excelente computação imersiva e prototipar experiências de usuário úteis e agradáveis. Nosso foco é tornar a computação imersiva acessível a muitas pessoas por meio de dispositivos móveis, à medida que nosso escopo continua a crescer e evoluir. "

Avançar:

"... Nossa equipe está construindo os componentes de software que controlam e gerenciam o hardware em nossos produtos de realidade aumentada (AR). Esses são os componentes de software executados nos dispositivos de AR e são os mais próximos do hardware. Conforme o Google adiciona produtos a o portfólio AR, a equipe OS Foundations é a primeira equipe de software a trabalhar com novo hardware. "

Alguns dos papéis estão nos Estados Unidos, mas também existem outros em Ontário, Canadá . Essas funções incluem várias posições relacionadas à Realidade Aumentada, incluindo uma posição de desenvolvedor de hardware AR e VR que estará procurando criar "... tecnologias de próxima geração que mudam como os usuários se conectam, exploram e interagem com as informações e uns com os outros."

Curiosamente, este local também é onde o fabricante de óculos inteligentes North estava localizado antes de ser adquirido pelo Google em 2020. Portanto, está bastante claro que o Google está levando a realidade novamente a sério.