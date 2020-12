O Google agora pode ajudá-lo a experimentar maquiagem em RA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google tem feito alguns passos interessantes, embora pequenos, ao adicionar RA à sua experiência de pesquisa recentemente, incluindo a adição de um modelo 3D de Baby Yoda para visualização em lazer, e fez outra jogada interessante ao anunciar que vai começar a permitir que você tente sobre maquiagem em AR.

Com as compras online já sendo uma força dominante nos últimos anos, 2020 viu isso explodir ainda mais, pois as pessoas foram restringidas em sua capacidade de sair de casa para uma maratona de compras casual. Embora você possa esgotar alguns itens essenciais da casa, é mais difícil do que nunca comprar alguns itens de luxo.

A maquiagem está firmemente nessa categoria, e é aí que o Google está focando sua mais nova ideia, que efetivamente permite que você use os recursos de RA do seu smartphone para experimentar diferentes tons e tipos de maquiagem em casa.

Isso significa que quando você pesquisa por batom ou produtos de sombra diretamente com o Google de marcas como LOreal, MAC Cosmetics, Black Opal e Charlotte Tilbury, você terá a opção de experimentá-los em RA.

Mesmo antes dessa etapa, existem bibliotecas de imagens expandidas que mostram o produto em diferentes tons e tipos de pele para dar a você uma noção melhor de como ficará em você, que você pode percorrer diretamente nos resultados.

Se você quiser experimentar por si mesmo, um bom exemplo pode ser encontrado usando o batom MAC Powder Kiss - basta pesquisar no Chrome ou no Google App no celular e você verá a opção.

Escrito por Max Freeman-Mills.