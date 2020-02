O Google facilitou muito a compra do headset Google Glass AR

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A versão mais recente do headset de realidade aumentada do Google , o Google Glass Enterprise Edition 2 , agora pode ser adquirida on-line.

O Google está essencialmente oferecendo o produto diretamente às pessoas para comprar aproximadamente um ano após o primeiro lançamento por meio de parceiros empresariais por US $ 999 por pop. Esta unidade começa pelo mesmo preço e ainda é um produto corporativo; você simplesmente não precisa passar por um "provedor de soluções" para obtê-lo mais.

O Google está lançando o Google Glass Enterprise Edition 2 como uma ferramenta no local de trabalho, para uso em setores como médico, construção ou mesmo em fábricas. Na verdade, é um modelo de segunda geração do Enterprise Edition. Foi lançado em maio de 2019 e pode ser anexado a um par de óculos ou óculos de proteção.

Esse modelo em particular é muito diferente da edição de US $ 1.500 do Google Glass, lançada em 2014 e talvez seja o que as pessoas pensam primeiro quando se lembram do Google Glass. Isso nunca se tornou realidade como um fone de ouvido completo para os consumidores comuns comprarem, usarem e usarem, embora seja o que o Google originalmente havia previsto para o Google Glass.

O Google agora comercializa o Google Glass para desenvolvedores e empresas.

"Desde que o Glass Enterprise Edition 2 foi lançado em maio passado, vimos uma forte demanda de desenvolvedores e empresas interessadas em criar novas soluções empresariais úteis para o Glass", disse Jay Kothari, líder do projeto Google Glass, em um post publicado na terça-feira. . "Para facilitar o trabalho com o Glass, agora eles podem comprar dispositivos diretamente de um de nossos revendedores de hardware".

O Google disse que a lista inicial de revendedores inclui CDW , Mobile Advance e SHI .