(Pocket-lint) - Meta começou a provocar a versão de próxima geração de seu fone de ouvido VR mais barato Quest.

Durante a última chamada de lucros da empresa, o CFO Dave Wehner disse que "a próxima geração do fone de ouvido para consumidores Quest" será lançada "mais tarde no próximo ano". O CEO Mark Zuckerberg também falou sobre a "próxima geração de nossos fones de ouvido para consumidores Quest". Embora ele não tenha elaborado o nome ou as especificações, pode-se supor que ele esteja falando sobre o Meta Quest 3.

Zuckerberg mencionou especificamente o Quest 3 em outubro - quando ele disse que ele está agora em desenvolvimento.

Também vale a pena notar que, em setembro, um analista postou um vídeo supostamente mostrando a renderização CAD da Quest 3, revelando que ela estará em algum lugar entre o Meta Quest Pro e o fone de ouvido anterior da Quest 2. Outros rumores e vazamentos sugerem que o Quest 3 poderia ter "lentes de panqueca" semelhantes às do Quest Pro e do fone de ouvido Pico.

A Meta tende a introduzir novos fones de ouvido no outono, juntamente com seu evento anual Connect, de modo que o Quest 3 pode aparecer por volta do Connect 2023. Será claramente um fone de ouvido VR de orçamento comparado com o novo Quest Pro. Entretanto, a UploadVR observou que Zuckerberg provocou que o rastreamento de rosto e olhos é um "grande foco". Anteriormente, os relatórios indicavam que o Meta Quest 3 não incluirá o rastreamento de olhos ou rostos como uma medida de economia de custos - para que o Meta possa manter o preço do Quest 3 baixo e mais acessível para os consumidores.

Zuckerberg acredita que a Quest 3 provavelmente custará de US$ 300 a US$ 500. Tenha em mente que a Quest 2 começou em US$ 299.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Rik Henderson.