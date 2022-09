Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Meta anunciou que realizará o Meta Connect 2022 em outubro. Se você somar os recentes vazamentos e citações do próprio CEO Mark Zuckerberg, é seguro assumir que um fone de ouvido de realidade mista de alta qualidade poderia estrear no evento. Talvez até mesmo o Projeto Cambria. O Meta, naturalmente, também fornecerá uma atualização sobre os mundos metaverso e Horizon. Aqui está tudo o que você precisa saber, inclusive como assistir ao desdobramento da ação.

Meta Connect é o evento anual da Meta, dedicado à realidade aumentada e virtual. Em um post no blog Oculus, Meta disse que Connect reúne "desenvolvedores AR/VR, criadores, marketeiros e mais para celebrar a indústria e seu crescimento, enquanto também explora o que será necessário para dar vida ao metaverso". Este ano, ele dará o pontapé inicial com uma nota-chave incluindo "líderes no espaço AR, VR e XR", e será seguido por sessões de desenvolvedores sob demanda.

-

Meta Connect será realizada no dia 11 de outubro às 13h ET / 10h PT.

Sim, o evento será animado. Você poderá assisti-lo a partir do site do Meta Connect. Pocket-lint espera incorporá-lo aqui uma vez que ele esteja disponível.

Os anúncios provavelmente não serão tão loucos quanto o que aconteceu na Connect do ano passado, quando a empresa mudou seu nome do Facebook para Meta. No entanto, alguns itens notáveis estão no convés.

Meta deu a entender que seu fone de ouvido de alta qualidade "Projeto Cambria" fará uma aparição. De fato, no mês passado, o Meta CEO Mark Zuckerberg disse que sua empresa anunciaria um novo fone de ouvido VR em outubro.

Mais tarde, Zuckerberg provocou uma imagem no Facebook. Nele, ele é visto usando um dispositivo que é muito semelhante ao que foi revelado até agora sobre o Projeto Cambria. Espera-se que o fone de ouvido inclua o rastreamento visual e facial e a passagem de cores. Ele também pode ter uma tela de maior resolução do que a do Oculus Quest 2. Também é provável que seja muito mais caro do que o Quest 2, que agora custa US$ 399,99.

Meta disse que usará o programa deste ano para discutir o metaverso, e isso significa que provavelmente ouviremos sobre seu principal aplicativo Horizon Worlds metaverso.

No mês passado, Zuckerberg disse que haveria "grandes atualizações na Horizon e nos gráficos de avatar". A Horizon Worlds permite que as pessoas criem suas próprias experiências e relaxem na realidade virtual. Zuckerberg recentemente publicou uma imagem de tela da Horizon que ficou viral e desovou memes. O Meta CEO respondeu à reação dizendo que estão chegando atualizações significativas, sobre as quais devemos saber mais no dia 11 de outubro no Meta Connect.

Escrito por Maggie Tillman.