Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Meta CEO Mark Zuckerberg anunciou no podcast de Joe Rogan que o próximo dispositivo de realidade virtual de sua empresa - provavelmente o Projeto Cambria / Meta Quest Pro - finalmente chegará em outubro de 2022.

"Para o próximo dispositivo que sairá em outubro, há algumas grandes características", disse Zuckerberg ao falar sobre realidade virtual no início do podcast, que você pode ouvir no Spotify aqui.

-

Embora Zuckerberg não tenha dado um nome ao dispositivo, ele descreveu opções sociais que serão habilitadas pelo rastreamento visual e facial em VR. "A capacidade de agora ter uma espécie de contato visual na realidade virtual ...". Que seu rosto seja rastreado para que assim seu avatar - não é apenas esta coisa imóvel, mas se você sorrir ou se franzir o sobrolho ou se amuar, ou qualquer que seja sua expressão, tenha isso traduzido em tempo real para seu avatar".

Somando tudo isso, ele provavelmente está falando do Projeto Cambria, um próximo fone de ouvido Meta que deve ter uma tela colorida de alta resolução, sensores internos para rastreamento dos olhos e recursos de realidade aumentada.

Meta já disse que o Projeto Cambria é um fone de ouvido de realidade mista que será lançado em algum momento deste ano - mas ele não havia mencionado outubro até os comentários de Zuckerberg sobre o podcast de Rogan. A empresa também ainda não revelou um nome oficial para o fone de ouvido. Pensa-se que será chamado de Meta Quest Pro, pois o Projeto Cambria é simplesmente o codinome interno do fone de ouvido neste momento. Ele se unirá ao fone de ouvido Meta Quest inferior que custa US$ 399.

Para saber mais sobre o Projeto Cambria, veja nosso guia: Fone de ouvido de realidade mista do Projeto Meta Cambria: O que nós sabemos.

Escrito por Maggie Tillman.