Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou que a Horizon Home está sendo lançada agora através de uma nova atualização de software para o fone de ouvido de realidade virtual Quest 2.

No ano passado, a Meta revelou a Horizon Home como um espaço virtual para diferentes usuários se reunirem, comunicarem e colaborarem. Mas é menos corporativo e mais consumidor, com uma Horizon Home se tornando a nova experiência de front-end para uma experiência Oculus Quest 2 VR. Você pode construir e personalizar sua Home, lançar outras experiências através dela, assistir filmes e eventos ao vivo e até mesmo convidar convidados para se juntarem a você em forma de avatar. Você pode então se agrupar para atividades, jogos, ou assistir.

Mais recentemente, a Meta anunciou que haverá mais aplicativos disponíveis para multitarefas dentro da Horizon Home, incluindo Slack e Dropbox.

Em um vídeo postado no Facebook de Zuckerberg na sexta-feira, 11 de junho de 2022, o Meta CEO discutiu a próxima atualização do software, v41, que está trazendo a Horizon Home, e ele conversou com o lendário alpinista gratuito Alex Honnold também. Tenha em mente o Facebook, querecentemente recebeu o nome de Oculus Quest para Meta Quest.

Escrito por Maggie Tillman.