Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Recentemente, o Meta CEO Mark Zuckerberg compartilhou um vídeo demonstrativo do próximo fone de ouvido"realidade virtual" de alto nível da Meta: Projeto Cambria.

Apesar de não revelar o headset em si, ele revelou a capacidade do headset de fazer uma passagem de alta resolução e colorida, o que significa que você será capaz de interagir com objetos virtuais sobrepostos em seus ambientes da vida real. Em outras palavras, é um fone de ouvido VR que pode oferecer uma experiência de realidade mista (MR). Os recursos MR aproveitam a Plataforma de Presença da Meta, que foi introduzida no outono passado. Os fones de ouvido Quest existentes só podem exibir conteúdo de passthrough em escala de cinza, mas o Projeto Cambria tem sensores de imagem de maior resolução.

O resultado? Seu mundo real pode parecer mais real dentro do fone de ouvido. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Projeto Cambria.

O Projeto Cambria é um fone de ouvido de realidade mista.

Durante a Connect 2021, a conferência anual de desenvolvedores da Meta, o CEO Mark Zuckerberg revelou pela primeira vez que sua empresa tem um novo fone de ouvido em funcionamento.

Chamado Projeto Cambria, o headset deverá ser uma atualização para o antigo Oculus Quest 2 - mas não um headset substituto. Espera-se que ele ofereça uma experiência de realidade mista melhorada. O Facebook ainda não mencionou um preço ou uma data exata de lançamento para além de 2022, mas Zuckerberg o chamou de "completamente novo" e no "extremo alto do espectro de preços".

É suposto incluir recursos da próxima geração que o Facebook não pode incluir na gama Quest.

Aqui está tudo o que sabemos até agora sobre o próximo fone de ouvido Meta...

Durante uma chamada telefônica em maio de 2022, o CEO Mark Zuckerberg disse que o objetivo do Projeto Cambria é eventualmente substituir "seu laptop ou configuração de trabalho". Ele disse que Cambria possui câmeras voltadas para o exterior e permite uma realidade mista em vez de experiências de realidade virtual completa. As pessoas dentro dos Laboratórios de Realidade da Meta descreveram o dispositivo como um "laptop para o rosto".

Espera-se que o Projeto Cambria tenha características de rastreamento facial e ocular, bem como uma óptica mais compacta. A Meta disse que ela empacota câmeras que podem passar vídeos de alta resolução e coloridos para as telas dos fones de ouvido. A segunda geração de fones de ouvido VR sem fio não requer um PC, e oferecerá experiências de jogos VR de alta qualidade a um preço acessível.

Dito isto, a Protocol tentou o Projeto Cambria e disse que a qualidade de vídeo produzida pelos sensores dos fones de ouvido é semelhante ao "vídeo doméstico de qualidade decente".

Recentemente a Meta compartilhou um vídeo de dois minutos e meio discutindo sua Plataforma de Presença, que mostra o amplo cânion entre os fones de ouvido Quest e Cambria em termos de capacidades.

Tenha em mente que Meta CTO Andrew Bosworth também revelou no Twitter que uma atualização do SDK em breve incluirá "o conjunto completo de ferramentas da Plataforma de Presença alimentado pela percepção da máquina e AI - Passthrough, Âncoras Espaciais, Cena, Interação e Voz SDKs, e nossa API de Rastreamento Manual recentemente atualizada".

Data de lançamento do Projeto Cambria: Em algum momento de setembro de 2022

A Meta está alegadamente desenvolvendo o Projeto Cambria junto com outros três fones de ouvido de realidade virtual,

As Informações afirmam que a Meta planeja liberar todos eles entre agora e o final de 2024. Todos eles fazem parte da missão metaversa contínua da Meta. O primeiro destes fones de ouvido é o Projeto Cambria. Ele deve estrear em setembro. As informações descreveram o Cambria como um VR de alta qualidade e fones de ouvido de realidade mista autônomos para trabalho remoto e não para jogos.

Custo do Projeto Cambria: NosEUA, provavelmente $799 ou mais

Quando for lançado, espera-se que o Projeto Cambria custe cerca de US$ 799 ou mais.

Aqui estão todas as principais notícias do Projeto Cambria, boatos e fugas de informação até o momento:

Mark Zuckerberg compartilhou um pequeno vídeo demonstrativo mostrando algumas das capacidades do próximo fone de ouvido de realidade virtual topo de gama da Meta, Projeto Cambria.

Meta, a empresa anteriormente conhecida como Facebook, está alegadamente desenvolvendo novo hardware, incluindo quatro fones de ouvido de realidade virtual, alguns dos quais poderão chegar este ano.

Durante a Connect 2021, a conferência anual de desenvolvedores do Facebook, o CEO Mark Zuckerberg revelou que sua empresa tem um novo fone de ouvido VR em funcionamento.

Escrito por Maggie Tillman.