(Pocket-lint) - Meta, a empresa anteriormente conhecida como Facebook, está alegadamente desenvolvendo novo hardware, incluindo quatro fones de ouvido de realidade virtual.

A Meta pretende lançar os novos fones de ouvido de realidade virtual até o final de 2024, que são todos parte de sua missão metaversa em andamento. O primeiro destes fones de ouvido deverá ser lançado em setembro deste ano. Com o codinome Projeto Cambria, é um fone de ouvido autônomo de alta qualidade VR e de realidade mista para trabalho remoto e não para jogos.

O Cambria não é segredo neste momento. Ainda na semana passada, em uma chamada de salário, o CEO Mark Zuckerberg disse que o objetivo do Cambria é eventualmente substituir "seu laptop ou configuração de trabalho". Cambria apresenta câmeras voltadas para o exterior e permite experiências de realidade mista ao invés de experiências de realidade virtual completa. As pessoas dentro dos Laboratórios de Realidade da Meta descreveram o dispositivo como um "laptop para o rosto".

Quando for lançado, Cambria deverá custar cerca de US$ 799 ou mais.

Depois do Cambria, em 2023, você pode esperar uma nova versão do fone de ouvido Quest da Meta, no valor de US$ 299. Então, em 2024, tanto o Cambria quanto o Quest serão atualizados.

Dito isto, o relatório da The Information discutiu as restrições de fornecimento que têm causado atrasos freqüentes para a Meta, atrasando seu empurrão para VR e AR. Mas a Meta ainda está nisso por muito tempo, com a empresa dizendo aos acionistas em sua última chamada que está "lançando as bases" para o que ela espera ser um "2030 muito emocionante".

Escrito por Maggie Tillman.