(Pocket-lint) - A plataforma Meta's Horizon Worlds social metaverse está chegando à web, de acordo com um executivo da empresa.

CTO Andrew "Boz" Bosworth tweeted que, quando a "versão web" da Horizon for lançada, sua taxa de plataforma será de 25 por cento. "Essa é uma taxa muito menor em comparação com outras plataformas similares de construção mundial", ele tweeted como parte de um tópico explicando a nova estrutura de taxas da Horizon para criadores. E, para as compras da Horizon, a Meta aceitará um corte de 25% da porcentagem restante após qualquer taxa de plataforma.

Mas toda essa conversa sobre a estrutura de taxas não é a principal notícia. Estar disponível na web seria uma enorme expansão para a Horizon Worlds, que atualmente só está disponível nos fones de ouvido VR da Quest. Boz não disse quando a Horizon poderia se expandir para a web. Mas, no início desta semana, a empresa revelou à mídia que está trabalhando para trazer a Horizon para telefones celulares no final deste ano.

Até mesmo em conversas iniciais sobre trazê-la para consoles de jogos.

Voltando a essas taxas de 25 por cento: Com o aplicativo web da Horizon Worlds, Boz esclareceu no Twitter que Meta planeja levar cerca de 25 por cento. Para plataformas com uma taxa de 30 por cento, incluindo a própria Meta Quest Store, serão necessários 25 por cento dos restantes 70 por cento. Assim, para as coisas vendidas na Horizon em um dispositivo Quest VR, a Meta levará 47,5% de cada transação.

Claramente, isso não vai ficar bem para todos.

