Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Facebook-owned Meta tem sido transparente sobre sua crença no metaverso, incluindo que os dispositivos de realidade aumentada desempenharão um papel fundamental. Mas agora um novo relatório afirma que a empresa está trabalhando secretamente em seu primeiro par de óculos AR, como parte de uma iniciativa do Projeto Nazare. Eles poderiam ser lançados tão logo em 2024.

De acordo com The Verge, que falou com fontes anônimas, Meta pretende lançar o primeiro modelo em dois anos, seguido por um modelo "mais leve, mais avançado" em 2026, e um terceiro modelo em 2028. O primeiro modelo funcionará sem seu telefone, mas exigirá um "dispositivo em forma de telefone" para a potência computacional e uma pulseira inspirada no CTRL-Labs para controle. Ele será baseado no Android e pode supostamente oferecer AR "completo" - completo com visuais 3D e rastreamento ocular. Apresentará uma câmera voltada para o exterior, áudio estéreo, um campo de visão relativamente amplo e um design "socialmente aceitável".

Curiosamente, haverá um recurso de comunicação que lhe permitirá falar com o holograma de alguém, para uma experiência mais imersiva do que a videochamada existente pode oferecer. Um ex-funcionário até disse ao The Verge que o CEO Mark Zuckerberg espera que seus primeiros óculos AR do Projeto Nazare seja um"momento de iPhone" para a Meta. No entanto, a Meta enfrentou muitos obstáculos durante seu desenvolvimento dos óculos, incluindo planos de abandono de um sistema operacional personalizado, problemas de pessoal e protótipos de hardware que são cerca de quatro vezes mais pesados do que os óculos existentes. Alguns protótipos têm até mesmo apenas quatro horas de vida útil da bateria.

Separado de tudo isso, o Meta também poderia liberar um vidro inteligente mais simples de usar - um par de óculos inteligentes com reparo telefônico - chamado Hypernova dentro de dois anos. Estes óculos mostrariam notificações através de um pequeno display.

É claro que Zuckerberg e Meta realmente querem ser inovadores quando se trata de realidade aumentada e o metaverso. E embora os óculos AR ainda não tenham pegado, Meta espera que tenha um vencedor em suas mãos.

Escrito por Maggie Tillman.