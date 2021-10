Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante o Connect 2021 , a conferência anual de desenvolvedores do Facebook, o CEO Mark Zuckerberg revelou que sua empresa tem um novo headset VR em desenvolvimento.

Chamado de Projeto Cambria, espera-se que seja uma atualização do Oculus Quest 2 - mas não um fone de ouvido substituto. Ele oferecerá uma experiência de realidade mista aprimorada, completa com rastreamento de rosto e olhos e ótica mais compacta. O Facebook apenas provocou brevemente o Projeto Cambria, mas disse que ele traz câmeras que podem passar vídeos coloridos de alta resolução para as telas dos fones de ouvido.

Lembre-se de que o Quest 2 é um fone de ouvido de realidade virtual sem fio de segunda geração. Sem a necessidade de um PC, o fone de ouvido consegue oferecer experiências de jogos VR de ponta a um preço acessível. Será interessante ver como o Projeto Cambria pode melhorá-lo.

O Facebook não mencionou um preço ou uma data de lançamento para o Projeto Cambria, mas Zuckerberg o chamou de um produto "completamente novo" na "extremidade superior do espectro de preços". Ele deve incluir recursos de próxima geração que o Facebook não pode incluir no intervalo da Quest, e ainda assim, ele chegará em 2022.

Também no Connect, o Facebook provou que está trabalhando em óculos de realidade aumentada. Ela até anunciou um novo nome de empresa para o Facebook: Meta . Um nome adequado dado ao Facebook passou a maior parte do keynote do Connect delineando sua visão para o " metaverso " - também conhecido como o futuro da internet.

Fique atento ao guia How to watch Connect do Pocket-lint para ver uma recapitulação do evento. Atualizaremos essa página com todos os anúncios principais.