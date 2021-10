Executivos do Facebook provocam protótipos de fones de ouvido de realidade virtual antes da conferência Connect

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Podemos ainda estar a algumas semanas da conferência anual Connect do Facebook, mas os executivos da empresa já estão provocando protótipos de fones de ouvido VR .

Tanto Mark Zuckerberg quanto o vice-presidente de VR do Facebook, Andrew Bosworth, postaram imagens dos diferentes fones de ouvido experimentais, citando o trabalho da empresa no Metaverso .

Naturalmente, como acontece com qualquer dispositivo conceitual, é muito improvável que esses designs se tornem produtos de varejo completos - como um sucessor do Oculus Quest 2 - mas eles nos dão uma visão do trabalho que está sendo feito no Reality Labs Research do Facebook em Redmond .

O fone de ouvido usado por Zuckerberg, como visto acima, oferece um design muito parecido com os modernos fones de ouvido de realidade virtual, com o CEO do Facebook descrevendo a resolução como "nível de retina" - emprestando um Appleismo.

Orgulhoso da pesquisa que a equipe de Michael Abrash está trabalhando na FRL-R Redmond - animado para dar uma olhada em algumas das tecnologias que sustentam o metaverso (trabalhamos em vários protótipos de fones de ouvido para provar conceitos, este é um deles. Mais ou menos. É uma longa história.) Pic.twitter.com/Yi9xjy5HmG - Boz (@boztank) 13 de outubro de 2021

O dispositivo de Bosworth, por outro lado, parece muito mais futurista, compartilhando algumas semelhanças de design com os dispositivos do Magic Leap.

Além das imagens teaser, no entanto, não há realmente nenhuma informação real sobre esses fones de ouvido - nem mesmo se eles são usados para testar em RA, bem como em VR.

Nesse sentido, então, o momento para a revelação é interessante - especialmente quando você considera que esses protótipos poderiam ter ficado em segredo até o Facebook Connect em 28 de outubro. Com o HTC Vive Flow a ocupar o centro das atenções no mundo da RV esta semana, no entanto, também é possível que o Facebook apenas quisesse redirecionar parte da atenção.

Como dizemos, não esperamos ver hardware baseado nesses designs tão cedo, mas talvez o Oculus nos surpreenda com alguns avanços importantes na conferência de desenvolvedores.

Fique atento a isso, pois estaremos cobrindo todos os anúncios conforme eles acontecem.