Óculos AR do Facebook x Ray-Ban vazam com muitas fotos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook vai mostrar seus óculos AR feitos em colaboração com Ray-Ban ainda hoje, mas parece que já temos uma boa ideia do que esperar.

Isso graças a um grande vazamento de imagens, com vários modelos mostrados em toda a sua glória online.

Os óculos serão anunciados oficialmente hoje, de acordo com um teaser de data postado pelo próprio Facebook ontem . E tudo o que sabíamos sobre eles anteriormente é que conterão câmeras para documentar sua vida. Muito parecido com os óculos do proprietário do Snapchat, o Snap .

Agora, Evan Blass (@evleaks) postou uma variedade de estilos diferentes para os óculos Facebook x Ray-Bans. Todos eles se parecem com os clássicos Ray-Bans - abeit com câmeras em cada canto. Há até um par de Wayfarers.

Ainda não sabemos as especificações ou como irão funcionar exatamente. Mas, supondo, eles se conectarão a um dispositivo inteligente e ao próprio Facebook. Pode até haver algum tipo de armazenamento nos próprios óculos, mas não podemos ter certeza.

Vamos descobrir mais tarde hoje de qualquer maneira. Esperançosamente, isso incluirá preço e disponibilidade também. Até então, dê uma olhada nas fotos e alegre-se com o fato de que, mesmo que elas tenham lentes grandes embutidas, ainda há aquela marca registrada de Ray-Ban legal nelas.