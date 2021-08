Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook, a empresa-mãe da Oculus e seus fones de ouvido de realidade virtual (VR), anunciou um novo recurso que agora permitirá que os usuários se conectem digitalmente em um espaço semelhante a uma sala de reuniões, tudo em VR. Com a marca Horizon Workrooms , o recurso é gratuito para quem possui um Oculus Quest 2 e permitirá que colegas e amigos colaborem em um espaço tridimensional que se parece muito com um escritório WeWork moderno.

A empresa se refere a uma tecnologia como essa como o "metaverso", e vê um futuro onde as pessoas comuns passam horas do dia totalmente imersas em espaços digitais cercados por outras pessoas "reais", mas virtuais.

O Facebook espera que eles possam "redefinir a forma como trabalhamos" e "ter conversas melhores que fluam com mais naturalidade". Embora isso possa parecer um tiro no escuro no momento, considerando o ritmo letárgico de adoção em massa da RV dentro da corrente dominante, quem sabe se poderemos em breve começar a ver gigantes do Vale do Silício encomendando centenas, senão milhares de unidades de RV para enviar aos funcionários em um esforço para promover o trabalho "presencial" remotamente.

Um dos recursos mais interessantes do Horizon Workrooms é que o ambiente não precisa ser inteiramente pessoal em RV. O Facebook afirma que, embora atualmente apenas 16 usuários tenham suporte para trabalhar em RV no momento, o Workrooms dá suporte a até 50 pessoas no total, desde que os 34 restantes participem como uma chamada de vídeo padrão com um fone de ouvido normal sem microfone de RV. Essa combinação de algumas pessoas sendo representadas como avatares 3D ao vivo e outras como uma chamada tradicional de Zoom em uma tela virtual pode ser útil para membros de equipes que desejam participar, mas não necessariamente possuem ou querem usar um fone de ouvido de RV o dia todo.

Outros recursos incluem Workrooms que permitem que você compartilhe uma transmissão ao vivo da tela de seus computadores durante uma chamada com todos, suporte para áudio espacial e até mesmo usando os sistemas de rastreamento de mão e rosto Oculus Quest 2 para exibir um teclado virtual e trackpad sob seu avatar 3D .

Andrew Bosworth, principal executivo de RV do Facebook, disse que acha que "pode ser o aplicativo de RV mais intenso que existe". No anúncio inicial, o Facebook afirma que está "usando Workrooms para colaborar aqui ... e achamos que é uma das melhores maneiras de trabalhar se você não pode estar fisicamente junto".

Atualmente, o Horizon Workrooms está em uma versão beta aberta e gratuita para todos os proprietários do Oculus Quest 2 em todo o mundo.

