O Facebook quer projetar seus olhos em fones de ouvido de realidade virtual

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que o Facebook está constantemente inovando e apresentando novas ideias para a realidade virtual . Um desses conceitos mais recentes é definido para projetar os olhos do usuário para fora do fone de ouvido VR .

Esta é uma tecnologia experimental em que o Facebook Reality Labs está trabalhando que permitiria aos usuários fazer contato visual com as pessoas ao seu redor sem tirar o fone de ouvido.

Este projeto usa o que está sendo referido como " VR de passagem reversa ". Nos fones de ouvido Oculus atuais, VR passthrough é uma tecnologia que permite ao usuário VR ver o mundo ao seu redor sem remover o fone de ouvido. As câmeras de rastreamento são usadas para dar uma visão em tempo real do mundo ao seu redor. Isso é ideal para se reorientar no espaço de jogo ou ver as pessoas ao seu redor enquanto você joga.

A ideia do Facebook para passagem reversa usa câmeras estéreo no interior do fone de ouvido para capturar uma imagem dos olhos do usuário e do rosto ao redor e rastrear o movimento dentro do fone de ouvido. Isso é então mostrado em um display de campo de luz voltado para o exterior, dando a ilusão de contato visual.

O resultado é certamente uma configuração de aparência peculiar, mas que poderia tornar mais fácil ter conversas cara a cara com colegas, amigos ou família enquanto ainda está em RV.

Obviamente, isso está nos estágios iniciais no momento, mas mostra um futuro interessante para o design de fones de ouvido de RV e RA e estamos intrigados para ver o que vem por aí.