(Pocket-lint) - O Facebook está planejando lançar um novo hardware, começando com os óculos inteligentes Ray-Ban , de acordo com o CEO Mark Zuckerberg.

Zuckerberg confirmou durante uma teleconferência esta semana que lançará os óculos na próxima vez, embora ainda não esteja claro quando exatamente. O último período relatado foi em 2021 . “Olhando para o futuro aqui, o próximo lançamento de produto será o lançamento de nossos primeiros óculos inteligentes da Ray-Ban em parceria com a EssilorLuxottica”, disse o CEO do Facebook. “Os óculos têm seu formato icônico e permitem que você faça coisas bem legais.”

Ainda não sabemos exatamente quais recursos os óculos terão, embora se presuma que eles terão funções inteligentes básicas. Anunciado pela primeira vez em setembro passado, o Facebook fez uma parceria com a EssilorLuxottica para desenvolver os óculos como parte de uma colaboração "plurianual". A Luxottica é responsável por muitas das marcas premium de óculos de sol e óculos, incluindo Persol e Prada, mas o primeiro produto desta série virá com o emblema Ray-Ban.

Talvez os óculos inteligentes do Facebook e da Ray-Ban sejam como as armações Amazon Echo e os óculos instantâneos . Suspeitamos que todos os detalhes que os cercam, incluindo o nome oficial do produto, especificações, software, preços e design serão revelados mais perto do lançamento - sempre que isso acontecer.

Dito isso, Zuckerberg os apresentou como parte da “jornada em direção aos óculos completos de realidade aumentada no futuro”, e os óculos AR também são a chave para o futuro “Metaverso” do Facebook, que visa misturar espaços virtuais e físicos. Você pode ler mais sobre o Metaverso em nosso guia.