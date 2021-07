Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook anunciou uma nova experiência de Harry Potter para usuários de sua linha do Portal, bem como para usuários do Instagram e do Facebook.

Os dispositivos de videochamada do Facebook estão recebendo um crossover de Harry Potter e o Filho Amaldiçoado que permite que você e até três amigos usem a realidade aumentada para interpretar diferentes personagens da série de fantasia JK Rowling. Ele funciona em chamadas de vídeo de portal a portal nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Veja como o Facebook descreveu a integração :

"Qualquer um pode iniciar a experiência tocando Curtain Call na bandeja de efeitos no Portal. Você pode então selecionar um dos três locais do menu para visitar: Grande Salão de Hogwarts, o Ministério da Magia ou o Limite da Floresta Proibida. Quando o Quando as luzes se acenderem, cada pessoa na chamada irá incorporar um personagem do show com um feitiço único, que é atribuído aleatoriamente. Basta acenar com a cabeça ou tocar na tela para lançá-lo e assistir seus amigos se maravilharem com a magia. "

Essencialmente, o Portal está oferecendo máscaras AR que o transformam em um personagem de Harry Potter, e você pode até mesmo "viajar" para diferentes locais, como Hogwarts. Curiosamente, as máscaras AR combinam com o seu tom de pele. “Os chamadores podem incorporar totalmente os personagens graças à amostragem de pele em tempo real que combina o personagem 3D com o seu tom de pele único antes de convertê-lo em uma máscara AR para uma integração perfeita”, explicou o Facebook.

Também estão disponíveis 12 máscaras, cada uma com a tecnologia Spark AR do Facebook. Se você não tem um dispositivo de Portal, o Facebook disse que os usuários do Instagram e do Facebook ainda podem interagir com suas máscaras AR de Harry Potter através de "cada câmera do aplicativo". Os usuários também podem compartilhar vídeos e fotos com as máscaras por meio de Histórias.