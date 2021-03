Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook está provocando sua nova interface de realidade aumentada, baseada na tecnologia da startup CTRL-Labs que adquiriu há alguns anos. O Facebook Reality Labs publicou uma postagem no blog detalhando seu trabalho, bem como um vídeo mostrando um protótipo de pulseiras.

No vídeo, as pulseiras do Facebook podem ser vistas usando eletromiografia (EMG) para traduzir os sinais neurais em ações como digitar e deslizar. As bandas também fornecem feedback tátil, proporcionando uma experiência mais responsiva. As bandas são capazes de rastrear gestos básicos - ou cliques - com os sinais nervosos que percorrem seus braços, em vez de uma abordagem mais convencional, como sensores visuais.

As pulseiras neurais podem, teoricamente, rastrear os sinais nervosos que seu cérebro envia aos dedos enquanto você digita. Assim, você pode digitar em um teclado virtual sem teclas, e as bandas aprenderão e se adaptarão à maneira como você digita para corrigir erros de digitação.

Embora a banda leia sinais neurais, o Facebook disse que não é leitura de mentes:

"Você tem muitos pensamentos e opta por agir em apenas alguns deles. Quando isso acontece, seu cérebro envia sinais para suas mãos e dedos dizendo-lhes para se moverem de maneiras específicas para realizar ações como digitar e deslizar. Trata-se de decodificar esses sinais no pulso - as ações que você já decidiu realizar - e traduzi-los em comandos digitais para o seu dispositivo. "

Se você está se perguntando como a tecnologia do Facebook poderia ser aplicada a cenários do mundo real além da digitação, a rede social já está prevendo vários casos de uso, incluindo maneiras de interagir com óculos AR . Então, digamos que você esteja usando óculos AR que exibem imagens do mundo real, você pode percorrer seus e-mails e aplicativos favoritos sem precisar usar o telefone.



“Estamos desenvolvendo maneiras naturais e intuitivas de interagir com óculos AR sempre disponíveis porque acreditamos que isso transformará a maneira como nos conectamos com as pessoas próximas e distantes”, explicou o Facebook em sua postagem no blog publicada em 18 de março de 2021. “Mas este sistema ainda faltam muitos anos. "

Então, por que o pulso?

O Facebook disse que os sinais através do pulso são tão claros que o EMG pode entender o movimento do dedo de apenas um milímetro: "Isso significa que a entrada pode ser fácil. Em última análise, pode até ser possível sentir apenas a intenção de mover um dedo."

Escrito por Maggie Tillman.