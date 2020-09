Os óculos AR do Facebook podem dar a você uma super audição

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook tem trabalhado em um fone de ouvido de realidade aumentada por um tempo e agora a empresa revelou maneiras interessantes como a tecnologia pode ajudar com o som também.

O Facebook Reality Labs Research revelou que está trabalhando em "novas tecnologias" que são projetadas para dar ao usuário uma audição aprimorada e "superpoderes perceptivos". Isso inclui tecnologia de realidade aumentada projetada para descobrir o que você está vendo e ajudar a se concentrar nisso, amplificando o som e reduzindo o ruído de fundo incômodo.

A ideia é ajudar a enriquecer a vida do usuário, ajudando-o a se concentrar e focar no que importa. Isso pode incluir melhorias simples na vida cotidiana:

"Imagine ser capaz de manter uma conversa em um restaurante ou bar lotado sem ter que levantar a voz para ser ouvido ou se esforçar para entender o que os outros estão dizendo. Ao usar vários microfones em seus óculos, podemos capturar os sons ao seu redor. usando o padrão dos movimentos da sua cabeça e olhos, podemos descobrir quais desses sons você está mais interessado em ouvir, sem exigir que você os olhe roboticamente. Isso nos permite aprimorar os sons certos para você e escurecer outros, garantindo que o que você realmente deseja ouvir seja claro, mesmo com um ruído de fundo alto. "

Essencialmente, esta tecnologia é um tipo avançado de aparelho auditivo, mas com o bônus adicional de realidade aumentada incluída na mistura. A tecnologia também pode ser usada por pessoas com ou sem deficiência auditiva.

No exemplo do restaurante, o Facebook também prevê que, assim como os clientes que usam o fone de ouvido, os garçons e outros funcionários também podem se beneficiar.

A empresa observa que os ambientes barulhentos que os funcionários dos bares e restaurantes têm de suportar podem contribuir para a perda auditiva ao longo do tempo e esta nova tecnologia pode ajudar a prevenir isso. Ao reduzir o ruído de fundo e ajudar os funcionários a se concentrarem também em quem estão falando, o fone de ouvido AR aliviará a pressão sobre os ouvidos diariamente.

A adição de sensores e câmeras em óculos de RA também pode ser usada para coletar informações contextuais importantes, como onde o usuário está procurando para ajudar a amplificar e isolar sons relevantes.

Os designs de protótipo da tecnologia que parecem incluir óculos AR com alto-falantes que direcionam o som para o ouvido de uma forma semelhante ao funcionamento dos alto-falantes Oculus Quest . Como alternativa, a equipe está desenvolvendo monitores in-ear (IEMs) especiais com tecnologia de cancelamento de ruído ativo para eliminar o ruído de fundo.

A equipe do Facebook Reality Labs está aparentemente trabalhando em vários designs diferentes, com diversos aplicativos em potencial. Isso inclui óculos AR e designs de fone de ouvido AR. Portanto, ainda não está claro qual é o roteiro do Facebook para esses produtos.

Aconteça o que acontecer, o Facebook também precisará superar o medo que muitas pessoas têm sobre a tecnologia do Facebook registrando e vigiando-as com o objetivo de vender dados para anúncios. Quão confortável ficaria o usuário médio tendo o Facebook gravando tudo o que está dizendo e vendo o que está olhando?

A equipe de pesquisa já está pensando sobre isso:

“Hoje, antes que qualquer dado que coletamos seja disponibilizado aos pesquisadores, ele é criptografado e a identidade do participante da pesquisa é separada dos dados de forma que seja desconhecida para os pesquisadores que usam os dados. Uma vez coletados, são armazenados em servidores internos seguros que são acessível apenas a um pequeno número de pesquisadores com permissão expressa para usá-lo. A equipe também faz análises regulares com especialistas em privacidade, segurança e TI para garantir que estão seguindo o protocolo e implementando as proteções apropriadas. "

O plano é simplesmente usar a tecnologia para enriquecer a vida das pessoas e certamente é interessante ver as aplicações potenciais. O futuro vai ser incrível.

Escrito por Adrian Willings.