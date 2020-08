Possui um fone de ouvido Oculus? Em breve, você precisará fazer login no Facebook

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Oculus está fazendo algumas mudanças na forma como os usuários se conectam com suas contas. Essas alterações exigirão que você faça login no software usando uma conta do Facebook no futuro.

A notícia foi postada por meio de uma atualização no blog da empresa , anunciando que as mudanças começarão a acontecer em outubro de 2020.

Daquele mês em diante, qualquer pessoa que usar um dispositivo Oculus pela primeira vez terá que fazer login usando uma conta do Facebook. Os usuários atuais também serão incentivados a fazer login e mesclar contas Oculus e Facebook para uso futuro.

Oculus também disse que todos os dispositivos Oculus não lançados no futuro exigirão uma conta no Facebook para serem usados também.

Hoje, estamos anunciando algumas atualizações importantes sobre como as pessoas se conectam a dispositivos Oculus, enquanto mantêm seu perfil de RV. A partir de outubro de 2020, todos os que usarem um dispositivo Oculus pela primeira vez precisarão fazer login com uma conta do Facebook. // https://t.co/SMeDOXgehN - Oculus (@oculus) 18 de agosto de 2020

A boa notícia é que, se você já tem uma conta que não está conectada ao Facebook, ainda poderá usá-la nos próximos dois anos. A má notícia é que, a partir de 1º de janeiro de 2023, esse não será mais o caso.

Oculus também diz que embora os usuários possam continuar sem uma conta do Facebook, eles não terão acesso a todas as funcionalidades sem ela. Isso pode até significar que certos aplicativos e jogos não funcionarão corretamente.

A ideia por trás disso é tornar a experiência mais social. Oculus diz:

"Oferecer às pessoas uma maneira única de fazer login no Oculus - usando sua conta e senha do Facebook - tornará mais fácil encontrar, conectar e jogar com amigos em RV ... Isso também nos permitirá apresentar mais experiências sociais e multijogador com base no Facebook em breve em RV, como o Horizon, onde você pode explorar, jogar e criar mundos. "

Não se preocupe, usar uma conta do Facebook não vai expor suas informações do mundo real a estranhos aleatórios. Oculus diz que você pode fazer login em sua conta do Facebook e criar um perfil de RV e torná-lo visível apenas para você. Você também pode escolher quais atividades de RV são postadas em sua conta do Facebook.

Se você tiver vários usuários de RV em sua casa, ficará satisfeito em saber que a Oculus também está planejando criar um sistema para permitir que vários usuários acessem o mesmo dispositivo usando sua própria conta do Facebook. Tornando possível compartilhar o fone de ouvido sem compartilhar seu perfil pessoal do Facebook.

Como você pode esperar, a conexão entre o Oculus e o Facebook significará compartilhamento de dados e esse compartilhamento de dados será usado para mostrar anúncios e outras coisas como:

"Mostrando conteúdo personalizado, incluindo anúncios, em todos os produtos do Facebook. Isso pode incluir recomendações para eventos Oculus de que você possa gostar, anúncios sobre aplicativos e tecnologias do Facebook ou anúncios de desenvolvedores para seus aplicativos de RV."

Descubra mais aqui e leia também o FAQ completo .

