O Reality Labs do Facebook e sua marca Oculus estão desenvolvendo um fone de ouvido VR simplificado. O último esforço deles, afirmam, é o "menor monitor VR demonstrado até o momento". É basicamente um par de óculos de realidade virtual fáceis de usar, embora sejam apenas um dispositivo de prova de conceito neste estágio.

O fone de ouvido VR usa holografia com filmes planos para a ótica. As telas têm menos de 0,35 polegadas de espessura, ajudadas pela dobragem óptica baseada em polarização que move a luz para frente e para trás várias vezes. Veja como o Reality Labs do Facebook descreveu a tecnologia:

"Para reduzir significativamente o tamanho e o peso geral dos monitores VR, combinamos duas técnicas: óptica holográfica e dobragem óptica baseada em polarização. A maioria dos monitores VR compartilha uma óptica de visualização comum: uma lente refrativa simples composta por uma peça ou vidro grosso ou curvo ou Propomos a substituição desse elemento volumoso pela ótica holográfica. Você pode estar familiarizado com imagens holográficas vistas em um museu de ciências ou no seu cartão de crédito, que parecem ser tridimensionais com profundidade realista dentro ou fora da página. imagens, nossa ótica holográfica é um registro da interação da luz do laser com os objetos, mas, neste caso, o objeto é uma lente e não uma cena 3D.O resultado é uma redução drástica de espessura e peso: a ótica holográfica curva a luz como uma lente, mas parece um adesivo fino e transparente ".

O Reality Labs do Facebook disse que seu protótipo atual é monocromático, mas espera que um dia ofereça uma gama de cores mais ampla com imagens atualizadas. "Em nosso artigo técnico, identificamos as limitações atuais de nossa arquitetura de exibição proposta", explicou o Laboratório de Realidade do Facebook, e "discutimos futuras áreas de pesquisa que tornarão a abordagem mais prática".

A unidade espera melhorar a resolução para o "limite da visão humana", o que pode levar a óculos de realidade virtual que você pode usar por longos períodos de tempo.