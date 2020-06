O fim do orçamento VR? Oculus descontinua headset Go low-end

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Oculus, de propriedade do Facebook, está descontinuando seu fone de ouvido de realidade virtual Oculus Go.

Está encerrando as vendas do fone de ouvido, mas manterá o firmware do fone de ouvido até 2022. Ele até aceitará novos aplicativos até o final deste ano.

Simultaneamente, a Oculus está adicionando um canal de distribuição de aplicativos da Quest com menos requisitos, para motivar os desenvolvedores a criar para esse fone de ouvido. Em um post , a Oculus disse que está deixando de ir ao Go para se concentrar no Quest, um fone de ouvido all-in-one com movimento 6DoF espacial completo - não apenas na orientação da cabeça.

"Você nos disse em voz alta que o 6DoF parece o futuro da VR", disse Oculus. "Não enviaremos mais produtos 3DoF VR".

O $ 149 Go já está listado como esgotado, e Oculus está claramente levando os desenvolvedores para o Quest. Inicialmente projetado como uma opção de orçamento para os entusiastas da realidade virtual, o Oculus Go parecia adicionar confusão à programação da Oculus.

Muitos confundiram o fone de ouvido VR com o Oculus Quest, de US $ 399 mais avançado.

Também não vamos ignorar que, há cinco anos, a VR era a novidade. Alguns anos depois, o Pokemon Go explodiu e o AR estava na moda. Desde então, vimos empresas brincando com a combinação de AR e VR.

Mas, para ser honesto, a VR ainda não se tornou popular.

Talvez o Facebook esteja ciente de tudo isso e esteja tentando otimizar seu portfólio de hardware Oculus para melhorar seus resultados.