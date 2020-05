Oculus está trabalhando em um headset Quest 2 VR e um headset AR

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook está desenvolvendo uma nova versão do fone de ouvido Oculus Quest, de acordo com um novo relatório.

Mais especificamente, a Oculus, de propriedade do Facebook, está tornando um sucessor de segunda geração mais fino, mais leve e mais rápido que o modelo original. Os protótipos existentes são até 15% menores e pesam cerca de meio quilo a menos, afirmou a Bloomberg.

A Quest de US $ 399 é uma configuração de VR independente e completa que não requer uma configuração de PC para jogos ou hardware adicional. Mas é menos poderoso do que os fones de ouvido mais caros e amarrados, e alguns críticos chegam a dizer que é desconfortável quando usado por longos períodos de tempo.

Como resultado, o Facebook está focado em reduzir o peso e o tamanho do fone de ouvido para torná-lo mais agradável de usar, disse Bloomberg. Há várias versões do novo headset Quest em andamento. Espera-se que o estilo e o design do Quest 2 possam mudar bastante, incluindo a abertura dos lados do tecido em plástico e a adoção de material elástico para as tiras.

Pensa-se também que o Oculus esteja trabalhando em controladores atualizados. Estes seriam compatíveis com os modelos atuais e novos da Quest.

A empresa planeja anunciar o novo fone de ouvido e controladores por meio de sua conferência Oculus Connect este ano, mas isso pode demorar até 2021 devido à pandemia de coronavírus. A empresa também está supostamente trabalhando em um fone de ouvido de realidade aumentada que pode ser lançado em 2023, disse a Bloomberg.