Oculus Quest está recebendo uma grande reforma na interface do usuário

Oculus Quest é um dos melhores fones de ouvido VR que o dinheiro pode comprar no momento e o Facebook está constantemente se esforçando para melhorar com atualizações regulares.

Essas atualizações incluem o lançamento beta do rastreamento manual que remove as necessidades de controladores em determinadas situações. Assim como a capacidade de conectá-lo a um PC para jogos e jogar jogos mais intensos do Oculus Rift .

Agora, a empresa também está atualizando a interface do usuário para torná-la "mais flexível, social e fácil de usar do que nunca".

Esta é uma atualização importante para a experiência que inclui um menu revisado. Essas alterações tornam as informações importantes mais claras e oferecem acesso mais fácil a coisas como Explorar, Armazenar e Navegador.

Isso também inclui aprimoramentos simples de usabilidade, como acesso mais fácil aos controles de brilho e volume e um indicador muito mais visível da duração da bateria no menu.

O Oculus Browser também está recebendo algumas melhorias, com a adição de suporte para várias janelas, o que significa que você pode navegar em vários sites ao mesmo tempo. Estamos essencialmente um passo mais perto de obter o Relatório Minoritário, apenas em realidade virtual.

De fato, o Facebook faz questão de dizer que essas mudanças "são um passo em direção à realidade virtual se tornar a próxima plataforma de computação", então talvez todos nós usemos fones de ouvido para trabalhar em um futuro próximo, em vez de usar uma máquina de desktop ou laptop.

As alterações na interface do usuário estão sendo lançadas este mês e você pode ativá-las através das seções Recursos experimentais no menu de configurações.