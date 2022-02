Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O recente programa de natureza da BBC, The Green Planet, é uma visão fenomenalmente detalhada e vibrante da vida vegetal em todo o mundo, e é de cair o queixo visto em 4K em uma tela de qualidade. Dito isso, não há nada como estar inserido em um ambiente para fazer você se envolver com ele.

Essa é a teoria por trás de uma nova instalação de um mês em Piccadilly Circus em Londres, uma equipe entre a equipe de rede 5G da EE, BBC e Factory 42. A Green Planet AR Experience equipa os visitantes com um Samsung Galaxy S21 e alguns fones de ouvido, antes de enviá-los para uma série de salas para explorar um mundo de realidade aumentada (AR).

Você passará por paisagens marinhas subaquáticas e deltas de rios encharcados e encostas montanhosas, cada quarto bastante vazio até que você olhe pela tela do seu telefone para ver a versão AR enfeitada com plantas e vida selvagem. Com Sir David Attenborough narrando para você, ampliar as áreas certas e descobrir como as plantas sobrevivem é genuinamente divertido.

Embora o AR seja uma parte estabelecida do mundo dos smartphones, ainda é algo que a maioria das pessoas quase nunca usa, e este é um caso de uso mais convincente do que encontramos em anos - podemos imaginar um museu fazendo ótimo uso a técnica para evitar que um grupo escolar barulhento se rebele, por exemplo.

Dito isto, alguns pequenos problemas técnicos sublinharam que ainda está longe de ser fácil fazer com que essas instalações de RA funcionem perfeitamente, sejam os ambientes virtuais ficando fora de sincronia com as paredes da vida real em alguns pontos, ou as câmeras do telefone perdendo o controle completamente e precisando ser redefinido pelos membros da equipe.

Ainda assim, para qualquer pessoa no meio de Londres nas próximas semanas, é um ótimo passa tempo que expande a sensação de conexão que você obtém ao assistir The Green Planet - está aberto de hoje até 9 de março de 2022 e você pode reservar ingressos gratuitos online aqui .

