Bose encerra divisão AR após falha no experimento Frames

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A empresa de áudio americana Bose fechou toda a sua divisão de realidade aumentada e os aplicativos lançados para os óculos de sol Frames e fones de ouvido habilitados para AR em breve pararão de funcionar.

É a mais recente empresa que encontra dificuldades em atrair o interesse do consumidor pela tecnologia de RA - Magic Leap é outra vítima recente, ao lado de várias startups menores.

No entanto, ao contrário desses, a tecnologia da Bose centrou-se no AR de áudio e não no visual. São os óculos Frames , por exemplo, com sensores AR e fones de ouvido embutidos que podem informá-lo sobre as direções, etc., de um telefone conectado via Bluetooth.

Infelizmente, essa funcionalidade será removida dos dispositivos nas próximas semanas, embora a Bose utilize os sensores de outra maneira, para torná-los mais responsivos. E parece que os proprietários ainda poderão usá-los para ouvir música.

Os fones de ouvido AR voltarão naturalmente a ser fones de ouvido padrão.

"O Bose AR não se tornou o que imaginávamos", disse um porta-voz da Bose ao Protocol .

"Não é a primeira vez que nossa tecnologia não pode ser comercializada da maneira que planejamos, mas componentes dela serão usados para ajudar os proprietários da Bose de uma maneira diferente. Somos bons nisso. Porque nossa pesquisa é para eles, não para nós . "

A Bose está passando por uma grande reestruturação no momento em que está. Fechou todas as suas lojas de varejo no Reino Unido, Europa, América do Norte, Austrália e Japão no início deste ano.