O fone de ouvido Reality Pro AR/VR da Apple poderá ser lançado em março

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - De acordo com um novo relatório, o fone de ouvido AR/VR da Apple poderia estrear logo em março. Pensa-se que a Apple o anunciará antes da WWDC 2023.

O fone de ouvido de realidade mista, que deverá ser chamado de Reality Pro, está agora pronto para ser revelado nesta primavera, de acordo com um novo relatório do bem conectado repórter da Apple da Bloomberg, Mark Gurman. De acordo com ele, a Apple anunciará o novo fone de ouvido antes da Conferência Mundial de Desenvolvedores deste ano, normalmente realizada em junho.

Pensa-se que a Apple anunciará o produto mais cedo e então dará aos desenvolvedores a oportunidade de trabalhar em seus aplicativos antes de um lançamento ao público - atualmente previsto para o final deste ano.

"A Apple já compartilhou o dispositivo com um pequeno número de desenvolvedores de software de alto perfil para testes", diz Gurman, acrescentando que o hardware roda um novo sistema operacional apelidado Borealis internamente. Para o público, a Borealis levará o nome xrOS.

Gurman observa que a Apple tem lutado até agora para colocar o fone de ouvido no mercado, sugerindo que ainda há a chance de que mais atrasos atinjam um produto que deve custar mais de US$ 3.000. "A Apple tinha como objetivo levá-lo ao mercado até 2019", diz ele. "Com o tempo, os atrasos se acumularam. A Apple tinha planos de lançar o dispositivo em 2020, depois 2021, e depois 2022".

Espera-se que o fone de ouvido faça uso de várias câmeras e dois visores 4K. Espera-se também que ofereça reconhecimento da íris para fins de autenticação, enquanto o software xrOS será capaz de executar aplicativos iPhone com janelas, embora eles apareçam em 2D ao invés da experiência 3D pela qual o fone de ouvido provavelmente será conhecido.

Escrito por Oliver Haslam.