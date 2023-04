A Apple tem levado o seu doce tempo no que diz respeito à sua entrada no mundo do AR e do VR, com os seus putativos auscultadores o tema de rumores durante literalmente anos e anos nesta altura.

Agora, porém, à medida que a janela de lançamento prevista se aproxima cada vez mais (nesta altura, pretende-se que seja em 2023), um novo e importante relatório apresenta muitos detalhes.

Tudo isto através do The Information, e detalha uma riqueza absoluta de novas informações que preenchem a nossa compreensão do design dos auscultadores.

Antes disso, porém, é a manchete do seu preço, que aparentemente paira por cerca de 3.000 dólares em discussões internas na Apple, o que é uma boa parcela de mudança.

Aparentemente, terá um mostrador digital parecido com uma coroa, para lhe permitir uma ligação entre as vistas do mundo virtual e físico, por exemplo.

O auricular envolverá também um conjunto de baterias montadas na cintura, com um cabo de energia a seguir ao auricular. Terá cerca de duas horas de utilização com uma carga, mas pode trocar as baterias.

Os fones de ouvido podem ter colunas incorporadas e haverá diferentes opções disponíveis, enquanto o próprio fone de ouvido utiliza fibra de carbono e alumínio para reduzir o seu peso.

Estarão disponíveis lentes de prescrição personalizada, enquanto que os auscultadores se ajustarão automaticamente para fazer o campo de visão ideal para um utilizador, até 120 graus.

Um chip H2 permitirá ligações de baixa latência aos modelos AirPods Pro de segunda geração, para um áudio fácil. Não há nenhum conector de 3,5 mm, aparentemente, com auscultadores Bluetooth, aparentemente um saco misto.

Esta é uma riqueza absoluta de novas informações a processar, e dá-nos uma imagem mais completa do que nunca da construção dos auscultadores.