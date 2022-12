O fone de ouvido AR/VR da Apple pode perder seu rumor de lançamento no início de 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Qualquer pessoa que espera poder comprar seu primeiro fone de ouvido Apple AR/VR no início de 2023 pode ter que esperar alguns meses devido a "problemas relacionados a software".

O boato anterior tinha a Apple pronta para anunciar seu fone de ouvido AR/VR na primeira metade de 2023, mas o analista da indústria Ming-Chi Kuo acredita que a Apple teve que adiar um pouco as coisas, tudo graças a questões relacionadas ao software que o produto irá rodar.

Kuo acredita agora que o fone de ouvido AR/VR anônimo estará pronto para produção em massa no segundo semestre de 2023, embora ainda não esteja claro se isso também significará que a Apple também adiará o anúncio real do produto para o final do ano também.

(7/8)

O cronograma de envio em massa de componentes ainda é provável 1H23/2Q23, mas devido ao adiamento do cronograma de envio em massa do produto final, a previsão de envio de fones de ouvido MR da Apple em 2023 provavelmente será inferior a 500k unidades, o que é inferior ao consenso de mercado de 800k-1.200k unidades - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 4 de dezembro de 2022

É possível que a Apple possa optar por anunciar o produto em seu evento na WWDC, provavelmente em junho de 2023. Isso poderia teoricamente dar aos desenvolvedores tempo para trabalhar na construção de aplicativos para a nova plataforma antes de seu lançamento final ao público no final do mesmo ano.

A Kuo também observou que a Apple poderia optar por anunciar o fone de ouvido no início de 2023, como planejado originalmente, mas um período de tempo mais longo entre o anúncio e o envio poderia ter um impacto potencial nas vendas, pelo menos a curto prazo.

Outro relatório recentemente afirmou que também mudou o nome do sistema operacional que irá alimentar o novo dispositivo. Anteriormente esperado que fosse chamado de realityOS, pensa-se agora que o sistema é chamado de xrOS. A mudança de nome é pensada para melhor levar para casa as capacidades de "realidade estendida" do dispositivo.

Escrito por Oliver Haslam.