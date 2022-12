O software que alimenta o fone de ouvido AR/VR da Apple tem uma mudança de nome

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Apple deve anunciar seu primeiro fone de ouvido AR/VR em 2023, mas o software que o alimentará terá tido uma mudança de nome.

O fone de ouvido AR/VR será a primeira entrada da Apple no mercado que é atualmente dominado pelo Meta e o Quest 2. Agora, o bem conectado Mark Gurman da Bloomberg relata que o software que irá alimentar o fone de ouvido não será mais chamado de realityOS como foi pensado inicialmente. De acordo com ele, a Apple agora o chama internamente de xrOS, embora ainda não esteja claro se é assim que o software será chamado ao comercializar o produto.

Gurman diz que o XR "significa realidade ampliada, um termo que engloba tanto a realidade aumentada quanto a virtual", com a Apple aparentemente interessada em conscientizar as pessoas de que o fone de ouvido irá lidar com ambos. O fone de ouvido é pensado para oferecer capacidades de realidade aumentada como sobreposição de informações sobre o ambiente do usuário ao lado das capacidades tradicionais de realidade virtual - o tipo que seria útil para assistir conteúdo, jogar jogos e usar aplicativos de produtividade.

Espera-se que o fone de ouvido em si seja caro, custando mais de US$ 2.000. Esse dinheiro lhe dará um dispositivo com mais de uma dúzia de câmeras para rastreamento de movimento, bem como chips de processamento com design semelhante ao Mac da Apple. Os displays de resolução ultra-alta garantirão que tudo ficará ótimo, nos dizem, enquanto as capacidades de reconhecimento da íris também significarão que as pessoas poderão compartilhar um único fone de ouvido e ter suas configurações e aplicativos aparecendo sempre que o usarem.

Escrito por Oliver Haslam.